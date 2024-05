Meloni show a Caivano, si presenta così a De Luca: "Sono quella stron*a, come sta?"

"Presidente De Luca, quella str..za della Meloni, come sta?". Così la premier Giorgia Meloni si è rivolta al governatore campano Vincenzo De Luca subito dopo essere arrivata a Caivano per l'inaugurazione del nuovo centro sportivo. Il "siparietto" è stato immortalato in un video (pubblicato sui social dall'account di Atreju) che è diventato in breve tempo virale. Come mostrano le immagini, la frase irrituale della presidente del Consiglio spiazza De Luca che viene colto di sorpresa e risponde con un semplice "benvenuta". Salvo poi aggiungere: "Bene di salute".

Meloni show a Caivano: l'antefatto e l'attacco a De Luca dal palco

L'antefatto dell'incontro-scontro andato in scena a Caivano è piuttosto noto e risale allo scorso febbraio quando il governatore della Campania organizzò una protesta a Roma con 700 sindaci contro l'autonomia differenziata. "Se si lavorasse invece di fare le manifestazioni si potrebbe ottenere qualche risultato in più" obiettò la premier. De Luca non si fece certo pregare rispondendo al vetriolo: "Lavora tu, str... Per lavorare ci servono i soldi".

A Caivano la premier si è presa la sua "vendetta" rivolgendosi a De Luca con sguardo freddo, senza accennare ad alcun sorriso. Il governatore è rimasto di ghiaccio. Poco dopo, una volta salita sul palco, Meloni ha polemizzato di nuovo con l'esponente dem: "Voglio dire senza polemica al presidente della Regione Campania De Luca, che ieri parlava di questa giornata come di una passeggiata del governo, che se tutte le volte che la politica passeggia portasse questi risultati, avremmo sicuramente una politica più rispettata da parte dei nostri cittadini. Quindi continueremo a passeggiare e a portare risposte, perché è quello che fa una politica seria".

Poco prima della visita De Luca aveva definito (ironicamente) una "pura casualità" il fatto che Meloni Giorgia Meloni avesse deciso di fare tappa a Caivano poco prima delle elezioni europee. A proposito della "passeggiata elettorale", la presidente del Consiglio ha risposto a De Luca dal palco: "Continueremo a passeggiare".

Il nuovo centro sportivo inaugurato a Caivano

Abbandonato dal 2018, il centro sportivo inaugurato dalla premier (l'ex Delphinia), era stato teatro di alcuni dei presunti abusi perpetrati ai danni di due giovanissime cugine finiti al centro delle cronache nazionali. La struttura è stata ora riaperta dopo una profonda riqualificazione. Oltre alla presidente del consiglio e al governatore della Campania, a Caivano erano presenti anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Ad accogliere Meloni c'erano, tra gli altri, il parroco del Parco Verde don Maurizio Patriciello e il vescovo Angelo Spinillo.

"La sfida di Caivano è una delle principali scommesse del governo, ma non ero preparata all'emozione che ho provato stamattina, a pochi mesi dall'ultima volta che eravamo venuti qui" ha detto la presidente del Consiglio. "Non ero preparata - ha proseguito Giorgia Meloni - all'impatto di quello che ci siamo ritrovati di fronte, non soltanto visivo, ma anche dal punto di vista del messaggio. Il messaggio è che lo Stato può fare la differenza, le istituzioni possono fare la differenza, possiamo mantenere i nostri impegni".

"Le istituzioni - ha continuato Meloni - si sono comportate come dovrebbero comportarsi sempre. Sono state chiamate a rendersi conto di un problema, hanno proposto una soluzione. Che è diventata un fatto che ora i cittadini possono vivere. Questo è accendere un faro di speranza in luoghi in cui le persone troppe volte hanno pensato che di speranza non potesse essercene".