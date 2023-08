Meloni a Caivano: l'incontro con don Patriciello e le (poche) contestazioni

Giorgia Meloni è arrivata Caivano, il comune nell'hinterland napoletano dove si è consumata la storia di violenza ai danni di due cuginette di appena 11 e 12 anni. L'obiettivo della visita è portare la presenza dello Stato in una realtà difficile e in una terra ostaggio della criminalità. La prima tappa della premier è stata nella chiesa di San Paolo Apostolo per incontrare don Maurizio Patriciello, il parroco che aveva chiesto la sua presenza dopo la drammatica vicenda degli abusi di gruppo. Non è mancata qualche contestazione all'indirizzo della presidente del consiglio. "Vergognati", "dacci lavoro", "fascista di me...", hanno urlato alcune persone presenti al passaggio delle auto. Don Patriciello inizialmente era uscito fuori dal cancello ad attendere la premier, poi, viste le contestazioni, ha deciso di fare marcia indietro e aspettare nel cortile della parrocchia.

Ad accompagnare la presidente del consiglio, ci sono anche i ministri Piantedosi (Interno), Valditara (Istruzione), e Sport (Abodi). Presenti, inoltre, il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e il capo della polizia Vittorio Pisani. Ad accogliere Meloni nella Chiesa di San Paolo Apostolo, oltre a don Patriciello c'è anche il prefetto di Napoli Claudio Palomba.

Imponenti le misure di sicurezza che vedono la presenza di agenti in tenuta antisommossa e un elicottero a sorvolare i casermoni del 'parco verde', il rione 'teatro' degli abusi ai danni di due ragazzine di appena 11 e 12 anni. Dopo l'incontro con don Maurizio Patriciello, la premier Giorgia Meloni ha raggiunto l'istituto superiore Francesco Morano, la scuola di Caivano sul quale si affacciano i casermoni del rione. A riceverla, la dirigente Eugenia Carfora, donna simbolo di Caivano e del contrasto all'abbandono scolastico, che le ha donato un mazzo di fiori.

Al momento non è previsto l'incontro con la madre di una delle due vittime che aveva chiesto di parlare con la premier. "Sarebbe un brutto segnale di abbandono…" ha chiosato il legale della famiglia, Angelo Pisani. Diverso l'approccio di Clara Niola, legale dell'altra famiglia. "Se l'incontro non si terrà ci saranno questioni di ordine, di sicurezza e sociali che non lo consentono, che hanno impedito alla premier di vedere i famigliari. Se non si terrà oggi - ha concluso -, non è detto che l'incontro non si terrà in futuro".

(Video LaPresse)

