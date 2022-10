Meloni parla da premier: "Ottimista per una soluzione contro il caro-bollette"

Ottimista e pronta ad affrontare i dossier più urgenti. Giorgia Meloni, arrivata al Villaggio Coldiretti a Milano, ha parlato di questi giorni intensi dopo il grande risultato di Fratelli d'Italia alle ultime elezioni: "In questi giorni ho scelto di limitare le mie uscite pubbliche per dedicarmi anima e corpo ad affrontare i dossier più urgenti che la politica dovrà affrontare nei prossimi mesi".

"Se dovessimo essere chiamati a governare, è chiaro da subito abbiamo in mente di dare risposte valide ed efficaci e le daremo presto - ha aggiunto la presidente di FdI -Bisogna restituire a questo Paese una strategia industriale, basata sugli elementi più identificativi del nostro sistema. Fra questi c’è l’eccellenza del prodotto e quindi del comparto agroalimentare. Lavoreremo molto su questo".

Il primo problema da affrontare sarà il caro-bollette: "Sto seguendo i lavori del governo uscente e confido che ci saranno i margini per mettere a punto una soluzione. Ma dobbiamo anche sapere che quella soluzione, comunque vada, impatterà fra qualche mese sulle nostre bollette e sui costi energetici. Il lavoro di queste ore serve a capire come possiamo intervenire su costi dell’energia di questo autunno". La Meloni ha anche parlato dell'incontro avvenuto con il leader di Forza Italia: "Ho già visto il presidente Berlusconi. Ë stato un incontro molto cordiale e molto costruttivo. Sono ottimista".

Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno diffuso una nota congiunta dopo l'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi: "Nel corso del colloquio, che si è svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti", i due leader hanno ribadito "la soddisfazione per l'affermazione del centrodestra alle elezioni politiche e hanno fatto il punto sull'attuale situazione politica". Meloni e Berlusconi "hanno poi approfondito i dossier più urgenti all'ordine del giorno, a partire dal caro energia". I due leader si sono poi confrontati "sui prossimi passaggi istituzionali in vista della convocazione del prossimo Parlamento" e hanno condiviso "la necessità che l'Italia abbia bisogno di un Governo di alto profilo, capace di affrontare le gravi emergenze che il Paese si trova di fronte".