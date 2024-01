Meloni sospende Pozzolo, offre una sponda a Salvini e ammette il flop sui migranti

Forse il momento più significativo della conferenza stampa di inizio anno della premier Giorgia Meloni (che ha sostituito quella di fine anno, rimandata per problemi di salute) è arrivato a tre domande dalla fine, quando la presidente del Consiglio, con aria preoccupata, si è rivolta ai tanti cronisti presenti e ha finalmente confessato: "Signori, io devo andare in bagno. Vi giuro, vorrei farcela per altre tre domande ma... Posso?". A quel punto, il presidente dell'ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, l'ha rassicurata: "Penso ne abbia la facoltà".

Bisogni fisiologici a parte, per oltre tre ore Meloni si è limitata a ripetere concetti già ribaditi in altre occasioni, rendendo abbastanza evidente quanto sia ormai inefficace lo stanco format di questo evento in cui molti colleghi sembrano più attenti a una certa "estetica della domanda" che a ribattere alla vacuità delle risposte, semplicemente perché non è prevista alcuna replica. Si assiste dunque a una rassegna di cose già dette – magari dette in modo più pacato – e buoni propositi, quelli che vanno bene per presentare una campagna elettorale ma un po' meno per tirare le somme di un anno di attività di governo. La premier non conferma neanche la sua candidatura alle prossime europee, rimandando tutto a una discussione con gli alleati sull'opportunità di candidare tutti i leader a sostegno delle rispettive liste.

Meloni scarica Pozzolo, ma difende il partito e la sorella

A rompere la noia - e non poteva essere altrimenti - la risposta sul caso che ha coinvolto il suo deputato, Emanuele Pozzolo. La domanda era attesa e in molti nella sala hanno sorriso, provocando un certo fastidio nella premier che ha chiesto il motivo di tanta ilarità. Meloni ha annunciato la sospensione del deputato dal partito, ammettendo, almeno in parte, un problema di classe dirigente in Fratelli d'Italia: "Sulla classe dirigente del mio partito - ha spiegato - c'è sempre qualcuno che non ti aspettavi e fa errori o cose sbagliate. Però non son disposta a fare questa vita se persone intorno a me non sentono la responsabilità".

Un messaggio chiaro e ben più di un invito ai suoi: il problema – sollevato da chi ha posto la domanda, ma rimasto senza risposta – è che Pozzolo è solo uno dei tanti effetti della crescita troppo veloce di una forza politica che da pochi anni è passata dal 4 per cento ad essere il partito più votato. Meloni evidentemente se ne rende conto per questo motivo tende a circondarsi di persone a lei molto vicine. La premier rigetta però le accuse di "gestione familiare", difendendo soprattutto la posizione di sua sorella Arianna: "Comincia a stufarmi accusa di familismo a Fdi - ha detto stizzita - perché mia sorella, dopo trent'anni di militanza, potevo metterla in una partecipata statale come fanno altri, invece lavora nel mio partito".

Sui migranti risultati non soddisfacenti

La premier prova a uscire indenne dalla domanda sull'aumento degli sbarchi dei migranti e su quanto anni di propaganda fatta dai comodi banchi dell'opposizione siano stati smentiti di fronte alla dura realtà di un problema che evidentemente non si risolve con soli slogan o con proposte irrealizzabili come il famigerato "blocco navale". Per farlo la butta sull'ammissione di responsabilità: "I risultati ottenuti – spiega – non li ritengo soddisfacenti, soprattutto in relazione alla mole di lavoro che ho dedicato a questa materia, ma penso che se non avessi dedicato la mole di lavoro che ho dedicato, le cose sarebbero andate peggio".

Anche in questo caso, largo ai buoni propositi, dall'ormai mitologico "Piano Mattei" (significativo il lapsus "Piano Matteo") a un discorso quasi "globalista" sulla fame nel mondo, sulla fine dello sfruttamento e sugli aiuti al Continente Africano. Persino su quello che per anni è stato il suo cavallo di battaglia, la presidente del Consiglio appare stanca e spesso titubante nelle evasive risposte. Sul "Piano Mattei" continua a non dire nulla, rimandando tutto alla prossima conferenza Italia - Africa. In molti nell'aula dei gruppi parlamentari si chiedono il perché di tanta riservatezza, se i progetti annunciati esistano davvero o siano ancora da scrivere; domande che restano anche oggi senza risposta. La vera notizia è che le somme – sostiene la premier – si dovranno tirare nel lungo periodo. Insomma, finalmente l'immigrazione non è più il problema dei problemi.

La sponda a Salvini e l'avvertimento agli alleati

Con gli alleati di Governo, Meloni usa il bastone e la carota. Da una parte arriva una difesa d'ufficio al "vivace" alleato Matteo Salvini, che per la premier non ha nulla da riferire in Parlamento riguardo l'inchiesta che ha coinvolto il quasi-cognato Tommaso Verdini nell'inchiesta su Anas perché il vicepremier "non è chiamato in causa dalle intercettazioni"; dall'altro torna, anche in questa sede, su un concetto già espresso: "Io penso che qualcuno in questa nazione abbia pensato di poter dare le carte – spiega – ma in uno Stato normale non ci sono condizionamenti, l'ho visto accadere e non dico di più. Pensano che ti spaventi se non fai quello che vogliono, ma io non sono una che si spaventa facilmente, preferisco cento volte andare a casa, hanno a che fare con la persona sbagliata".

Il riferimento, neanche troppo velato, è alle fibrillazioni che ci sono state nelle lunghe giornate di approvazione della manovra, che ha scontentato Forza Italia – che sperava di portare a casa almeno una piccola proroga del Superbonus – ma anche la Lega, che sulle pensioni ha dovuto cedere praticamente su tutta la linea. La carta del "se non vi sta bene me ne vado" sembra un monito per il prossimo futuro, quello in cui si dovrà scrivere una manovra senza i 16 miliardi di debito di quella dell'anno in corso: una sfida che si annuncia molto difficile e che potrebbe rompere i fragili equilibri della maggioranza.

Dalla Rai a Chiara Ferragni, gli attacchi all'opposizione

Non mancano gli attacchi alle opposizioni, ma anche in questo caso la premier propone un copia-incolla in chiave soft. "Mi fa sorridere – ha detto la premier rispondendo a una domanda sulla tassazione degli extraprofitti delle banche – che i primi a criticare il primo governo che ha avuto il coraggio di tassare le banche, sono quelli che alle banche hanno preferito fare regali miliardari. Vale per il Pd, con salvataggi diretti, per il M5S, cintura nera di aiuti alle banche. Noi abbiamo applicato una tassa su quello che riteniamo un margine ingiusto. L’operazione è una operazione win win, da una parte c’è l’ipotesi di pagare subito la tassa l’altra ipotesi è il rafforzamento del capitale". Anche in questo caso, nessuno ha replicato a Meloni che quello che lei definisce "rafforzamento del capitale" altro non è che una scappatoia con cui gli istituti bancari hanno raggirato la tassa, rendendola di fatto nulla.

Sulla nega lottizzazione della Rai, Meloni ripete come ormai consuetudine il vecchio adagio "quando eravamo piccoli e neri", senza dire una parola sui risultati disastrosi che sta collezionando la nuova dirigenza: "Ho letto accuse di regime. Ma quando FdI unica opposizione ai tempi di Draghi ed era l’unico partito non rappresentato in Rai. È il Pd con il 18% aveva occupato l’80% dei posti in Rai. Io sto solo cercando di riequilibrare il servizio pubblico", ha spiegato. Elon Musk? "Ha cose da dire, ha una sua rilevanza, anche sull'Intelligenza artificiale. Questo non cambia la mia posizione sulla maternità surrogata", ha puntualizzato la premier. In chiusura arriva anche una battuta sul ritorno di Chiara Ferragni sui social: "Per la sinistra sembra che io abbia attaccato Che Guevara", ha detto.

Insomma, dopo tre lunghe ore di domande già sentite e di risposte che avrebbe potuto scrivere ChatGpt, la premier Giorgia Meloni si congeda con un umano "Sto a morì", che messo insieme alla corsa verso la toilette rappresenta il secondo sprazzo di autenticità registrato nella lunga mattinata. E arrivederci al prossimo anno.