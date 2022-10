Che cosa ha detto Meloni a Conte? Il labiale durante l'intervento alla Camera

Durante il dibattito di ieri martedì 25 ottobre alla Camera sul voto di fiducia al Governo, Giorgia Meloni si sarebbe lasciata andare a un insulto appena sussurrato rivolto al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, mentre quest'ultimo stava tenendo il suo intervento in Aula. O, almeno, questa è la tesi che è circolata su Twitter nelle ultime ore a seguito della diffusione sui social del video incriminato.

Il capo politico del Movimento 5 stelle aveva appena affermato: "Al Parlamento europeo voi non avete votato il Next Generation Eu. Astenersi in parlamento significa non far passare il Next Generation e il Pnrr. Se fosse stato per voi non lo avremmo avuto". Poi in quel momento Meloni avrebbe apostrofato Conte con un insulto. Sui social c'è chi sostiene che la neo presidente del consiglio dica: "Che merda". Fonti della presidenza del Consiglio spiegano al quotidiano Open che Meloni avrebbe invece detto "che meriti", in riferimento al fatto che Conte sul Pnrr si sia preso dei meriti che non gli appartengono.

Al momento non ci sono repliche da parte di Conte che oggi ha commentato solo l'attacco al reddito di cittadinanza.