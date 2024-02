Bagarre Meloni-De Luca: "Fondi per fiera del caciocavallo". Lui ribatte: "Stile da stracciarola"

Nuovo scontro tra il presidente della Campania Vincenzo De Luca e Giorgia Meloni. Nel corso della trasmissione Porta a Porta, la presidente del Consiglio è tornata a far riferimento agli insulti volati lo scorso 16 febbraio, quando De Luca si è fatto portavoce degli oltre 700 sindaci arrivati a Roma per protestare contro l'autonomia differenziata.

"Sono rimasta molto colpita dal silenzio di Schlein sugli insulti e sui metodi di Vincenzo De Luca", ha detto la premier ospite di Bruno Vespa. Per poi proseguire, parlando dei Fondi sviluppo e coesione: "Se uno guarda l'utilizzo dei Fondi, in Campania ho trovato la festa del fagiolo e della patata, la rassegna della zampogna, la festa del caciocavallo podolico, la sagra dello scazzatiello. Mi chiedo se queste siano le priorità. Spendere i soldi in modo più strategico può dare risultati migliori".

L'affondo di De Luca via social

La replica di De Luca non si è fatta attendere. "In un mondo politico triste avremo modo di dare elementi di vivacità anche oggi", esordisce il governatore nella sua consueta diretta social. "Da parte della presidente del Consiglio e maggioranza - prosegue - c'è una gara di falsificazione dei dati della Regione. Sanno che De Luca non si piega e non si vende quindi lo hanno colpito. Inoltre la nostra è un’esperienza di avanguardia, c'ho scritto un libro, ma ovviamente questo dà fastidio. Perché l’immagine della Campania sfugge all’idea di un Sud cialtrone".

"È una campagna di aggressione mirata e di falsificazione. Stiamo attenti non possiamo dare spazio a chi adotta lo stile stracciarola, fatto di volgarità e approssimazione. Non daremo spazio a questi atteggiamenti che servono a distrarre. Abbiamo un solo obiettivo: lavorare in pace per le nostre comunità".

Le reazioni

"Si assiste a una intollerabile serie di manifestazioni di violenza: insulti, volgarità di linguaggio, interventi privi di contenuto ma colmi di aggressività verbale, perfino effigi bruciate o vilipese, più volte della stessa Presidente del Consiglio, alla quale va espressa piena solidarietà". Queste le parole di arrivate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell'incontro con un gruppo di studenti al Quirinale. "Il confronto politico, la contrapposizione delle idee e delle proposte, la competizione, anche elettorale, ne risultano mortificate e distorte", ha aggiunto.

"Gli effigi bruciati" citati da Mattarella si riferiscono al caso del manichino con le sembianze di Giorgia Meloni bruciato ieri in una manifestazione a Roma. Un episodio nei confronti del quale anche la segretaria del Pd Elly Schlein ha espresso il proprio biasimo: "Questa violenza politica va condannata e non è accettabile. Gli avversari si battono con le idee e le proposte in una sana dialettica democratica. Ha ragione il Presidente Mattarella nel dire che gli atti di violenza e aggressività verbale o fisica non devono trovare alcuno spazio in democrazia perché travolgono la dignità della politica e ne rappresentano la negazione", ha affermato.