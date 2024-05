Cosa c'è dietro la scenetta Meloni-De Luca

Si dice che la vendetta sia un piatto da servire freddo e così ha fatto la premier Giorgia Meloni col governatore campano Vincenzo De Luca. Lui a febbraio, in un fuorionda con i giornalisti alla Camera l'ha definita senza troppa galanteria "stronza" e lei tre mesi dopo, arrivata a Caivano per l'inaugurazione del centro sportivo, marcia verso il governatore, gli stringe la mano e poi lo gela: "Presidente De Luca, quella stronza della Meloni, come sta?". "Benvenuta, bene di salute", la risposta di chi non si aspettava certo quell'esordio.

La citazione Meloni l'ha fatta davanti ad autorità e telecamere. Ecco, le telecamere adesso sono il punto della questione. Il fatto che la scena sia stata immortalata in modo netto e subito rilanciata dai canali social di Atreju fa sorgere più di un sospetto che si trattasse di una "trappola" architettata dallo staff della premier.

Repubblica racconta che fin dal mattino aveva preavvertito i giornalisti sulla premier che avrebbe reagito allo sgarbo del governatore. Come "prova" si sottolinea anche la posizione strategica del capo ufficio stampa di Palazzo Chigi che riprende con il suo cellulare l'avanzata di Meloni verso De Luca. Della scena, aggiunge il quotidiano, circolano un paio di filmati e uno sembra proprio quello del capo ufficio stampa. L'entourage smentisce: "Ovvio che non siamo stati noi, era pieno di gente...". Certo è che il video sembra girato proprio da qualcuno dell'organizzazione o della sicurezza e ancora più sospetta è la diffusione social, sia per tempistica sia per modi.

Sul profilo X di Atreju c'è la clip con la didascalia "Giorgia, insegnaci la vita" e poi altri post sullo stesso tenore: c'è ad esempio un fotomontaggio di De Luca versione Chiara Ferragni con la scritta "Pensati blastato" e il commento "Da qualche ora, ti pensiamo tutti solo così...". Un'altra clip ripropone solo la camminata di Meloni verso De Luca, col commento: "Più camminava più mi innamoravo".



Studiata o meno, la stretta di mano al vetriolo ha dato l'impronta a tutta la giornata cannibalizzando tutto il resto. La clip ha fatto il giro di tv diventando anche trending topic di Twitter.