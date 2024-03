Meloni: "Opposizione rancorosa, ho elmetto anche quando dormo"

Sorriso smagliante, snocciola i provvedimenti adottati da quando è premier, lancia stilettate agli avversari confermando di indossare - metaforicamente si intende - un elmetto perché da loro "si aspetta di tutto". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ospite ieri, 7 marzo, a Dritto e Rovescio. Un'intervista sostanzialmente senza contraddittorio dalle elezioni europee al caso dossieraggio.

"Con l'elmetto anche quando dormo"

In un recente comizio a Pescara per sostenere il candidato alle regionali e governatore uscente Marco Marsilio, Meloni aveva mimato il gesto di indossare un elmetto. In collegamento con Rete Quattro conferma di indossarlo sempre. "Con l'elmetto ci dormo anche - scherza Meloni - perché si sta vedendo di tutto. Quando abbiamo vinto le elezioni i nostri avversari scommettevano sul fatto che avremmo fallito. Hanno scommesso sulle nostre divisioni, poi si è visto che il centrodestra è compatto. Hanno scommesso che saremmo stati isolati sul piano internazionale, e l'Italia è centrale come non mai. Hanno scommesso che avremmo affossato il Pnrr ma l'Italia è prima per realizzazione. Sta uscendo una natura risentita, un po' livorosa dei nostri avversari, che mi fa immaginare che accadrà un po' di tutto da qui alle Europee. Ma l'unica cosa che mi preoccupa è il consenso dei cittadini". "Io - prosegue - cerco di occuparmi di lavoro, di inflazione, di imprese, di industrie, di avere una visione per questa nazione, di cercare di affrontare i grandi dossier industriali, di politica estera, di politica interna. Cerco di dare risposte. Loro continuano a parlare di quello che è successo settanta anni fa e stanno bene così".

"Dossieraggio per gettare fango su politici avversari"

Altro tema toccato, lo scandalo dossieraggio su politici e vip. Per Meloni è "una questione molto brutta ma facile da spiegare. Ci sono alcuni funzionari dello Stato italiano che accedono a banche dati, che dovrebbero essere usate per combattere la mafia, per passare informazioni sensibili a giornali, in particolare quello di De Benedetti, tessera numero uno del Pd, e ho letto anche alcune all'attuale responsabile comunicazione del Pd, per lanciare campagne di fango su politici avversari. Sono metodi che si usano nei regimi, è una cosa gravissima, penso più ampi di quanto stiamo vedendo. Dobbiamo sapere per quali interessi sia fatto. Bisogna capire - aggiunge Meloni - chi erano i mandanti, conoscere nome e cognome. Quello che mi indigna è che qualcuno provi a difendere quello che e successo in nome della libertà di stampa".

"In Italia ci sono professionisti del disordine pubblico"

Le domande in studio forniscono l'assist perfetto per le risposte della premier. Le immagini delle scorse settimane, quando degli studenti sono stati caricati e manganellati dalla polizia a Pisa diventano l'occasione per la premier per rinverdire il tema delle "campagne denigratorie che ogni tanto vengono fuori" constro le forze dell'ordine. Meloni esprime loro "solidarietà" e rivendica "un'ottima gestione delle forze dell'ordine. Dal 7 ottobre a oggi in Italia abbiamo avuto oltre mille manifestazioni a sostegno della Palestina. In Italia il diritto di manifestare viene garantito. Nel 97% dei casi non ce stato nessun problema. Non si può fare di tutta un'erba un fascio. Abbiamo avuto oltre 120 agenti feriti e nessuno ha dato loro la solidarietà. Se si aggredisce un agente non succede niente. Questa è la vera impunità in Italia. Ci sono professionisti del disordine pubblico".

E rincara la dose attaccando gli avversari politici: "Lezioni sullo Stato di diritto dalla sinistra no... Quando si sparava con gli idranti su lavoratori pacificamente seduti a terra ai tempi del Covid siamo stati tutti zitti".

"Conte? Non prendo lezioni dall'armocromista di Zelensky"

Il passaggio sulla politica estera permette a Meloni di sfoderare un suo cavallo di battaglia: "Io vado in giro per il mondo e vengo ascoltata". Così sintetizza il gradimento dell'Italia all'estero e lancia una stoccata all'ex premier Conte. "Farmi dare lezioni da Conte che ha detto che per finire la guerra Zelensky deve mettersi in giacca e cravatta? Anche, no. Non prendo lezioni dall'armocromista di Zelensky".