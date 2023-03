Meloni "presidente pilota" sale alla guida di un caccia F35

Fuoriprogramma per la premier Giorgia Meloni che, dopo la cerimonia per il centenario dell'Aeronautica militare, ha deciso di visitare assieme al ministro della Difesa Guido Crosetto la mostra di velivoli allestita in piazza del Popolo, affollata da migliaia di visitatori, incluse molte scolaresche. La presidente del Consiglio ha posato per un selfie prima di entrare nella piazza e iniziare la visita dall'aereo caccia F35.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mentre saliva sulla scaletta per entrare nel cockpit, un gruppo di bambini dell'elementare Ponte Galeria l'ha riconosciuta e ha iniziato a scandire il suo nome sventolando bandierine tricolore.

"È fantastico, vivaddio che riusciamo ancora a trasferire il sentimento della patria" ha commentato la premier. La patria non esiste senza il vostro lavoro - ha detto rivolgendosi ad alcuni militari -, senza la dedizione, senza la disponibilità al sacrificio, senza l'umanità, senza valori che si rischiano di perdere e che ringraziando Dio noi non perdiamo, grazie soprattutto al lavoro che fanno questi uomini e queste donne".