Quando Giorgia Meloni voleva prendere gli immigrati in Venezuela

Il web e i social sono "ambienti" bizzarri, spesso dominati da dinamiche sconosciute ai più, ma in grado di affossare personaggi o di ripescare dal dimenticatoio vecchie citazioni o esternazioni quantomeno criticabili. È il caso di un video ricomparso sui social network e diventato virale nelle ultime ore, in cui Giorgia Meloni, parlando di immigrazione, propone all'Italia di prenderli dal Venezuela: "Ci sono milioni di persone che muoiono di fame. Sono cristiani, spesso sono di origine italiana, io dico: ci servono immigrati? Prendiamoli in Venezuela". Un concetto contorto che in piena campagna elettorale è tornato nel mirino degli utenti, che su Twitter hanno commentato in diversi modi il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ovviamente, il filmato in questione non è recente, ma risale all'edizione 2018 di Atreju, l'evento annuale organizzato da Fratelli d'Italia. Ma nonostante le immagini siano di alcuni anni fa, il concetto è stato ribadito dalla Meloni anche di recente, durante un intervento in una scuola di Bari avvenuto quest'anno e sottolineato anche nel 2019 durante un intervento in Senato: "“Si stima che nel mondo ci siano decine di milioni di nostri connazionali che non hanno la cittadinanza italiana, pur avendone diritto se l’Italia ha bisogno di immigrazione la cosa più sensata è favorire allora proprio l’arrivo di chi ha le nostre stesse origini. L’esempio banale è il caso Venezuela più di 20 milioni di abitanti di cui due milioni sono di origine italiana. Nello stato sudamericano vige il caos e in tanti soffrono la fame e le persecuzioni da parte del regime comunista di Maduro. Perché allora non prendere gli immigrati che dovessero servirci da lì?”.