Perché Giorgia Meloni sarà a Parigi da Macron

Un incontro lampo, annunciato oggi, lunedì 19 giugno 2023, ufficialmente dalla stessa presidenza francese. Giorgia Meloni volerà domani, martedì 20 giugno 2023, all'Eliseo per incontrare il presidente Emanuel Macron. Un bilaterale che, dopo mesi di incomprensioni e scontri accesi tra Roma e Parigi, precede due incontri importanti, ovvero il Consiglio Europeo di Bruxelles che si terrà giovedì 29 e venerdì 30 giugno 2023 e il vertice Nato, in programma a Vilnius il prossimo 11 e 12 luglio. Incontri su cui Francia e Italia vogliono arrivare evidentemente allineate su alcuni temi chiave. Non è un caso che l'Eliseo sottolinea che l'incontro si concentrerà anche sull'attuazione del cosiddetto ''Trattato del Quirinale'', un accordo siglato nel 2021 tra Draghi e Macron che prevede una sorta di cooperazione bilaterale rafforzata tra i due Paesi. Ma quali sono le vere ragioni per un incontro così estemporaneo?

Non solo Ucraina: il nodo dei migranti e della Tunisia

L'Ucraina è sicuramente un tema sempre presente e, secondo la nota della presidenza francese ''sarà l'occasione per riaffermare il comune sostegno all'Ucraina sugli aspetti militari, umanitari, economici, diplomatici e giudiziari''. Tutto questo in vista dell'incontro di Villnius di Luglio, ma a Roma le emergenze sono altre. Prima fra tutte quella migratoria. La situazione nel Mediterraneo è tornata a essere critica con gli sbarchi che registrano il loro apice dal 2017 e l'ultima tragedia del Mediterraneo che ha coinvolto questa volta la Grecia. Il nodo, almeno per le rotte del Mediterraneo rimane quello della Tunisia, con il paese nordafricano che attraversa una profonda crisi economica e che è diventato ormai un vero e proprio hub per le rotte migratorie verso la Sicilia. La premier si è già recata in Tunisia, meno di due settimane fa, con Ursula Von Der Leyen e il primio ministro olandese Rutte, con risultati non esattamente esaltanti.

L'asse con Parigi è obbligato per storia, cultura e contiguità territoriale: l'obiettivo è quello della firma di un memorandum che può fare avvicinare Tunisi a Bruxelles e convincere lo scettico premier tunisino ad accettare il sostegno dell'FMI in cambio di riforme. Una tela diplomatica molto fragile sulla quale Francia e Italia scommettono contro lo scetticismo dei paesi nordici e su quelli del blocco di Visegrad. Una Tunisia pacificata, capace di uscire dal baratro economico in cui è al momento immersa ed esercitare un minimo di controllo sui suoi confini è essenziale sia per Roma che per Parigi.

Roma ed Expo 2030: in cerca dell'asse con Parigi

L'altra grande questione sul tavolo è quella della candidatura dell'Expo 2030 che Giorgia Meloni vorrebbe portare a Roma. Martedì e mercoledì infatti a Parigi è in programma l'assemblea generale del Bie - il bureau che assegna l'evento - e sarà l'ultima occasione per le quattro candidate (Ucraina, Italia, Corea del Sud e Arabia Saudita) per esporre i punti forti delle rispettive candidature.

La premier sbarca in Francia non tanto per i 20 minuti a disposizione di ogni città, tempo nel quale verranno esposti i dettagli di ogni singola candidatura. L'obiettivo è stringere alleanze, oliare rapporti, fare lobbing. E il supporto del presidente francese potrebbe rivelarsi fondamentale. Convincere Macron a votare per l'Italia potrebbe avere un effetto strategico. Al momento oltre a quella di Roma ci sono le candidature di Odessa in Ucraina, Busan in Corea del Sud e Riad in Arabia Saudita. Ed è proprio quella saudita che impensierisce maggiormente il Governo con il principe Bin Salman segnalato da giorni particolarmente attivo a Parigi.

E l'endorsement bipartisan per lo sforzo di Meloni in questo senso è arrivato anche dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: ''È una missione molto importante ed è positivo che ci sia la piena unità di tutte le istituzioni. Siamo tutti insieme a sostenere Roma, una candidatura importantissima per la città e il Paese. Abbiamo un progetto bellissimo, da tutti riconosciuto come il più bello, avanzato e sostenibile. Adesso si tratta di vincere questa campagna elettorale ed è molto importante che il Governo sia impegnato al massimo livello in questa assemblea di Parigi. E' una decisione positiva che ha preso la premier Meloni, d'altronde tutti i paesi a questo stadio sono rappresentati al massimo livello. Era giusto e positivo che ci fosse questo impegno diretto che naturalmente apprezzo molto''.

