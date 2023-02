Meloni ha l'influenza: salta il vertice sulla sicurezza di Monaco e l'incontro con Metsola

Giorgia Meloni ha ancora l'influenza ed è costretta ad annullare tutti gli impegni istituzionali della settimana. La Presidente del Consiglio segue da casa il Consiglio dei Ministri e non sarà all'incontro con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, programmato per la tarda mattinata del 17 febbraio a Palazzo Chigi. A causa dei problemi di salute, la Presidente del Consiglio non andrà neanche al vertice a Monaco di Baviera, in Germania, per la 59esima Conferenza per la sicurezza che si apre venerdì e proseguirà fino a domenica prossima. Tuttavia, per l'impegno di Monaco Palazzo Chigi fa sapere che non era mai giunta la conferma definitiva della sua presenza. In Germania attesi, tra gli altri, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron, la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak.

Già lunedì, Meloni era stata costretta ad annullare tutti gli impegni per l'influenza.