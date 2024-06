Lo sfogo di Meloni: "Su di me attenzione da Grande Fratello. De Luca un bullo, delusa da Schlein"

A pochi giorni dal voto per le elezioni europee i toni della campagna elettorale si alzano e i big giocano le ultime carte e le ultime apparizioni tv prima del silenzio. Giorgia Meloni interviene ad Agorà e il leitmotiv resta lo stesso dal "Chiamatemi Giorgia" agli attacchi ai "nemici": De Luca? "Un bullo", Schlein "deludente".

"Il voto è referendum sul modello di Europa"

Meloni definisce il voto dell'8 e 9 giugno "un referendum su che modello di Europa si immagina: tra chi pensa che la transizione verde si faccia con l'elettrico cinese e chi è per la neutralità tecnologica, tra chi pensa di incentivare la carne sintetica e chi le produzioni d'eccellenza europee, tra un'Unione europea che ci sanziona perché cerchiamo di sostenere le famiglie a fare figli e un'Unione europea che finalmente capisce che senza l'incentivo a mettere al mondo dei bambini noi siamo spacciati come civiltà".

"Attenzione da Grande Fratello sulla mia vita privata"

Nelle parole della premier anche un riferimento personale e parla di "morbosità" sulla sua vita privata. "Sedici, diciassette mesi di governo, a me sembrano 17 anni. Certo che la percepisco (la curiosità morbosa) ed è un'altra cosa che non aiuta perché ognuno ha bisogno della sua dimensione di normalità, privata, che a me viene tolta. Ogni sabato e domenica trovo sotto casa fotografi che mi seguono e non è facile perché io ho scelto di fare politica, se avessi voluto partecipare al Grande Fratello lo avrei fatto, io invece non voglio rinunciare alla mia normalità, sto lottando con tutta la mia volontà per rimanere la persona che ero prima, nonostante questa attenzione morbosa che vedo ogni giorno".

"De Luca? Un bullo... Schlein deludente"

Meloni non risparmia critiche. Il primo bersaglio è il presidente campano Vincenzo De Luca. Torna sull'ormai celebre "Sono quella stronza della Meloni", detto in faccia al governatore ribaltando l'insullto che lui stesso le aveva rivolto mesi prima. Ma la premier ha come bersaglio anche Elly Schlein. "Ho fatto quello che credevo giusto fare - spiega - sono stata insultata e banalmente mi sono difesa e Schlein mi ha stupito che non sia stata in grado di dire una parola e prendere le distanze da De Luca e quando mi sono difesa Schlein, che si dichiara paladina delle donne, se l'è presa con me. C'è delusione per una leader donna che io stimo, perché non è in grado di fare la differenza".

"Le parole di De Luca - aggiunge - sono riverberate dal tipico bullismo di chi alle spalle fa il gradasso e quando ti affronta non è più in grado di fare il gradasso: sono forme di bullismo che nascondono una forma di insicurezza. Di solito sono più comuni quando ci si rivolge alle donne, perché sono considerate deboli. Ma non penso che le donne siano deboli e l'ho voluto dimostrare".

"Per sinistra è democrazia se comandano loro"

Capitolo riforme. Una in particolare: il premierato. Per Meloni "è la cosa che spaventa di più la sinistra. È una nemesi: un Partito democratico che si dice contrario a dare maggior potere ai cittadini. Il Pd non vuole la democrazia, ma si considera democrazia, 'è democrazia se siamo noi a comandare'. Per non parlare dei Cinquestelle - aggiunge - che sono partiti da decidere tutto su una piattaforma e sono diventati un partito consociativo della Prima repubblica". Entrambi, sintetizza Meloni, "privilegiano sempre il loro interesse su quello dei cittadini".