Da Meloni nuovo affondo contro l'Ue, poi ironizza: "Sulla scheda dovevo dire Sbirulino?"

Torna a criticare le scelte dell'Unione europea, a rivendicare il ritorno in Italia di Chico Forti, e definisce "un'occasione persa" il mancato confronto tv con Elly Schlein alle prossime elezioni europee. La premier Giorgia Meloni interviene oggi a Mattino Cinque, su Canale 5, ed è un fiume in piena.

"Dall'Ue limitazioni delle libertà"

Meloni ritorna su quanto detto alla manifestazione "Europa Viva 24" organizzata da Vox a Madrid, il partito spagnolo guidato di Santiago Abascal. Da lei critiche per nulla velate ma in pieno stile campagna elettorale all'Ue. "L'Unione Europea - dice Meloni - era troppo impegnata a occuparsi di questioni di lana caprina per accorgersi che, per esempio, le nostre nazioni non controllavano più niente per quello che riguarda l'approvvigionamento fondamentale. Noi non eravamo padroni della nostra energia, non eravamo padroni delle materie prime fondamentali. Qualcuno addirittura, quando dicevamo anni fa che servisse una sovranità alimentare, ci diceva in risposta che eravamo autarchici. Poi è arrivata la pandemia, è arrivata la guerra in Ucraina e ci siamo accorti che quando tu dipendi da nazioni che non puoi controllare, non sei padrone del tuo destino. Oggi la sfida europea secondo me è tornare padrona del suo destino". E ancora: "In Europa noi sappiamo come dobbiamo cucinare gli insetti" ma "non abbiamo una politica estera, non abbiamo una politica di difesa, non abbiamo una politica di controllo delle nostre catene di approvvigionamento fondamentali. L'Ue in questi anni - argomenta Meloni - ha preteso di dirci che cosa potevamo e che cosa non potevamo mangiare, quale macchina potevamo e quale macchina non potevamo guidare, che dovevamo efficientare e ristrutturare le nostre case e ci spiegavano come lo dovevamo fare, chiaramente senza dirci chi pagava. Quali erano le tecnologie che le nostre aziende potevano utilizzare. Mi pare che ci sia, da questo punto di vista, una limitazione della libertà delle persone, degli Stati nazionali sulla quale bisogna tornare indietro. L'Unione Europea può dare e deve dare degli obiettivi, ma poi gli Stati nazionali decidono come conseguirli".

"Penso a destra unita nell'Ue"

"Ci stiamo a impiccare sul nome, ma la verità è che serve una maggioranza diversa da quella vista negli ultimi 5 anni, con i socialisti e i liberali: mettere insieme questa gente non risolve i problemi", dice Meloni parlando della prossima sfida elettorale.

"Per me - aggiunge Meloni - i partiti di centrodestra sono potenziali alleati. Voglio provare a fare in Europa quello che abbiamo fatto in Italia con partiti di destra di varia estrazione e abbiamo mandato a casa la sinistra. Vorrei mettere insieme partiti compatibili pur con sfumature diverse: è una sfida difficile ma si può arrivare a centrarla".

"Mancato confronto con Schlein è occasione persa"

Meloni risponde anche sul mancato confronto tv con la leader del Pd Elly Schlein. "Mi dispiace - dice - non aver fatto confronto. Per me è una occasione persa". Secondo la premier "il confronto è sembre una cosa bella e aiuta i cittadini a capire cosa sta succedendo". E sulla par condicio, ironizza: "Se io dicessi adesso che voglio modificarla avremmo settimane di titoli di giornaloni meglio non se ne occupi il governo ma il Parlamento".

"Mi chiamo Giorgia, dovevo dire 'Sbirulino'?"

Meloni torna anche sulla polemica nata per l'invito agli elettori a scrivere sulle schede il suo nome di battesimo. "Mi piacerebbe se chi mi vota scrivesse Giorgia sulla scheda, anche solo Giorgia - spiega Meloni - Anche perché la cosa di cui vado più fiera è che dopo un ano e mezzo da presidente del Consiglio gran parte persone si rivolge a me dandomi del tu e chiamandomi Giorgia. Vado fiera, perché il ruolo non ha creato distanza e sono ancora una persona del popolo". Meloni liquida con una battuta le critiche degli avversari: "Un trucco? Questi dibattiti della sinistra non li seguo più, che devo dire...Giorgia Meloni detta Sbirulino?".