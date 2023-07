Meloni sul caso La Russa: "Comprendo la sofferenza di Ignazio, ma non sarei intervenuta"

"Comprendo da madre la sofferenza del presidente del Senato anche se non sarei intervenuta nel merito della vicenda". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni a margine del vertice Nato di Vilnius, parlando del caso che ha coinvolto il figlio di Ignazio La Russa, accusato di violenza sessuale. "Tendo a solidarizzare per natura con una ragazza che denuncia e non mi pongo il problema dei tempi" ha detto la premier rispondendo alle domande dei cronisti. "Poi bisognerà andare nel merito", ha aggiunto, e "mi auguro che la politica ne resti fuori".

Meloni: "Su Santanchè l'anomalia è l'indagine notificata a un quotidiano"

Meloni è intervenuta anche sul caso Santanchè, finita sulla graticola per alcune presunte irregolarità delle sue aziende. "La questione Santanchè è extrapolitica" ha detto la presidente del consiglio, "non riguarda la sua attività di ministro che sta facendo molto bene. È una questione molto complessa, va vista nel merito quando il merito sarà completamente conosciuto, ma credo che questo competa alle aule dei tribunali e non alle trasmissioni tv. L'anomalia è che al ministro non viene notificata l'indagine, ma viene notificata a un quotidiano il giorno stesso in cui lei va in Aula per l'informativa. Io segnalo un problema di procedura".

"Nessun conflitto con i giudici, abbiamo un programma che realizzeremo"

Il discorso si è poi spostato sulla giustizia. Inevitabili le domande dei cronisti dopo le polemiche delle ultime ore con l'Associazione nazionale magistrati (Anm). "Conveniamo tutti che in Italia la giustizia ha bisogno di correttivi, che va resa più efficiente, che sia e apparisca imparziale". "Mi hanno molto colpito le parole di queste ore dell'Anm", che danno, secondo Meloni, un'interpretazione punitiva della riforma della giustizia. "Mi ha sorpreso che in queste ore" si siano "collegati questi obiettivi da sempre del nostro programma sulla giustizia ad uno scontro tra governo e magistratura".

"Noi abbiamo un programma chiaro - ha detto Meloni -, un mandato che ci è stato dato dai cittadini, lo realizzeremo perché siamo persone che mantengono gli impegni e conveniamo che in Italia la giustizia ha bisogno di correttivi, va resa più veloce, efficiente, deve essere e apparire imparziale". "Non c'è dal mio punto di vista alcun conflitto con la magistratura" ha aggiunto la premier. "Chi confida in questo scontro temo che rimarrà deluso".

"La questione Delmastro è politica"

Non poteva mancare un passaggio sul caso di Andrea Delmastro, il sottosegretario alla Giustizia indagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis. La vicenda è tornata d'attualità nei giorni scorsi dopo la decisione del Gip di Roma di non accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura disponendo l'imputazione coatta. "La questione del sottosegretario Delmastro obiettivamente mi ha molto colpito" ha ammesso la presidente del consiglio. "È sicuramente una questione politica. Del Mastro è sottosegretario alla Giustizia, quindi riguarda un esponente del governo nell'esercizio del suo mandato. Nei suoi confronti viene disposta una imputazione coattiva contro il parere del pubblico ministero, tra l'altro di una procura non esattamente abituata, diciamo a fare sconti, per come la vedo io. Intanto ho chiesto quanti fossero i casi di imputazione coattiva nel nostro ordinamento, mi è stato risposto che sono diciamo irrilevanti sul piano statistico".



"Per come la vedo io - ha aggiunto - in un processo di parti, la terzietà del giudice significa che il giudice non dovrebbe sostituirsi al pm imponendogli di formulare l'imputazione quando questi non intende esercitare l'azione penale. Lo dico perché credo che queste siano il senso delle dichiarazioni del ministero della Giustizia sul tema in questione". Ci sarà dunque un intervento del governo sul tema dell'imputazione coattiva? "Ne parlerò con Nordio - ha risposto Meloni - che ne sa molto più di me".

"L'Ucraina nella Nato quando le condizioni lo permetteranno"

Nel suo discorso la presidente del consiglio ha ovviamente toccato temi più attinenti al vertice. "L'Ucraina entrerà a far parte della Nato quando le condizioni lo permetteranno", ha chiarito. "Continuiamo a lavorare per favorire le condizioni negoziali che portino ad una pace giusta, duratura e globale in Ucraina. Senza adeguate condizioni di garanzia per l'Ucraina è più difficile arrivare alla pace, visto che sappiamo che spesso la Russia ha violato i patti sottoscritti. Servono le condizioni di garanzia".

Quanto al ruolo dell'Italia, nel summit della Nato a Vilnius, in Lituania, ha "rivendicato" il proprio "ruolo nell'Alleanza" e, a fianco della necessaria "attenzione al fianco orientale, ha chiesto più attenzione al fianco sud", perché "ogni cosa che accade si ripercuote su altri quadranti", in particolare in Africa, dove la guerra in corso in Ucraina ha delle ripercussioni notevoli.

"In questo mondo sempre più incerto - ha detto la premier - questo vertice è riuscito a ribadire una delle certezze che abbiamo auto in questo tempo. L'unità dell'Alleanza atlantica e la determinazione a difendere i valori e le regole del diritto internazionale senza le quali nessuno di noi sarebbe al sicuro. Difendere le regole del diritto internazionale è il modo migliore per difendere i nostri cittadini". "Il vertice si tiene in un momento storico eccezionale - ha detto ancora Meloni - e non poteva non assumere decisioni all'altezza in tema di deterrenza e difesa". Quanto alle spese per gli armamenti, Meloni ha sottolineato che "la nostra libertà ha un costo, va rammentato a chi vorrebbe che smobilitassimo. L'investimento in difesa torna 10-100 volte nella capacità di difendere gli interessi nazionali".

