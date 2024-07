Meloni a Tripoli sui migranti, le Ong attaccano: "Guardia costiera libica criminale, pagata con soldi europei"

"Cooperazione tra pari" è la parola d'ordine scandita dalla premier Giorgia Meloni al forum trans-mediterraneo sulle migrazioni che si tiene oggi a Tripoli, in Libia. Parole volte forse a rassicurare il primo ministro libico di unità nazionale Abdulhameed M. Dabaiba, il cui ministro degli interni, ad appena due giorni dal vertice, ha lanciato l'allarme sulla presenza, ritenuta preoccupante, di circa 2,5 milioni di migranti perlopiù irregolari sul territorio libico, in arrivo soprattutto dall'Africa subsahariana, ma anche dall'India e dal Bangladesh. I 2,5 milioni di stranieri citati dal ministro degli Interni libico non trovano in realtà riscontro nei dati raccolti dall'Oim (Organizzazione mondiale per le migrazioni), che parla di circa 725 mila migranti presenti in Libia tra marzo e maggio 2024. Le lamentele del ministro libico sembrano più che altro un messaggio rivolto all'Italia e all'Europa per ricordare quanti migranti in più potrebbero arrivare sulle coste europee senza il lavoro che fa la Libia, per il quale riceve tra l'altro cospicui finanziamenti.

"I migranti illegali sono nemici di quelli legali" ha scandito Meloni intervenendo al forum. "Negli ultimi anni, in Italia, non abbiamo potuto consentire di venire a molti migranti legali perché ne avevamo troppi irregolari. Le organizzazioni criminali vogliono decidere loro chi ha diritto di entrare nel nostro Paese e chi no. Il mio governo ha varato decreti flussi per tre anni, ampliando le quote, anche e soprattutto per le nazioni che ci aiutano a combattere contro i trafficanti di esseri umani".

Le accuse delle Ong: "La Libia non è un Paese sicuro"

Ma per le Ong che si occupano di salvare i migranti in mare, è la stessa guardia costiera libica a rientrare tra le "organizzazioni criminali" di cui parla la premier. In occasione del forum, le ong sono infatti intervenute per rimarcare come la Libia non debba considerarsi un Paese sicuro per i migranti: "Non saranno la tutela della vita umana, il rispetto del diritto marittimo internazionale e delle convenzioni umanitarie il centro delle discussioni del forum Trans-mediterraneo sulle migrazioni che si tiene oggi a Tripoli", denuncia Sos Mediterranee. "L'idea che la Libia stessa si faccia garante di un 'coordinamento integrato' tra paesi di origine, destinazione e transito ci preoccupa, perché i problemi strutturali del garantire i diritti umani in questo Paese, non sono cambiati", dichiara Valeria Taurino, direttrice generale di Sos Mediterranee Italia. "Anche la cosiddetta guardia costiera, finanziata con risorse europee, cerca di intercettare e bloccare le partenze, spesso con metodi violenti".

"Anche la scorsa settimana mentre i nostri soccorritori effettuavano una missione di salvataggio, due imbarcazioni con uomini dal volto coperto e armati sono arrivati sul posto del salvataggio, gettando nel panico i naufraghi", denuncia ancora Taurino. "Vorremmo che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i rappresentanti governativi portassero al Governo libico l'attenzione e il rispetto per i diritti e non politiche di criminalizzazione delle organizzazioni umanitarie e di respingimento dei migranti".

L'esposto contro la guardia costiera libica

Anche i legali di Mediterranea sono intervenuti chiedendo all'autorità giudiziaria di indagare "i responsabili dell'attacco per i reati di pirateria, tentato sequestro di persona, tortura e violenze, aggravati dall'uso offensivo delle armi da fuoco e dal concorso di una vera e propria organizzazione criminale, impegnata con continuità nella cattura e deportazione in Libia di persone in fuga proprio da quel Paese".

Così gli avvocati dell'Ong Serena Romano e Fabio Lanfranca hanno presentato un esposto alla procura di Roma, facendo recapitarne una copia tramite gli ambasciatori d'Italia e Ue a Tripoli anche al primo ministro libico Dabaiba, alla premier Meloni e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme a lei al forum