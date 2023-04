Meloni incontra Sunak a Londra, ma i giornali britannici la ignorano

Non ha scaldato i cuori dei britannici la visita di Giorgia Meloni nel Regno Unito. Il presidente del Consiglio italiano si è recato in visita a Londra per incontrare il premier Rishi Sunak. Ma a guardare i giornali del Paese sembra che nessuno se ne sia accorto. Nessuna delle testate principali della nazione ha nella sua homepage un articolo sull'evento. Non solo il laburista Guardian, ma anche la tv pubblica Bbc e nemmeno i conservatori The Telegraph e The Times hanno dedicato un articolo nelle loro homepage alla visita.