Meloni e Macron d'accordo sui migranti ma servono passi concreti

Dopo mesi di incomprensioni e scontri Italia e Francia si riavvicinano con la visita della premier Meloni all’Eliseo. "I legami tra le nostre società, le nostre economie, i nostri artisti e le nostre università fanno vivere ogni giorno questa relazione unica che hanno Francia e Italia. Questa è l'amicizia a cui tengo in primis e lei lo sa bene - ha dichiarato Macron -. Talvolta ci possono essere controversie, ma sempre in un contesto rispettoso". La Meloni invece ha ricordato che "Italia e Francia sono due nazioni legate, centrali e protagoniste in Ue, che hanno bisogno particolarmente in un momento come questo di dialogare". Su quali temi? Sul sostegno a Kiev ma soprattutto sulla questione migranti.

Meloni a Macron: "Servono passi concreti sui migranti"

Nel corso della dichiarazione congiunta Macron ha ribadito: "Dobbiamo organizzarci meglio" in materia di asilo e immigrazione per evitare nuovi drammi nel Mediterraneo, specificando che l’Italia "conosce bene" il problema. Il presidente francese ha dichiarato poi di voler fra fronte comune con l’Italia e di voler rafforzare insieme il controllo delle frontiere esterne.

Alla fine di questo mese ci attende un importante consiglio europeo, ha ricodato la Meloni. "Siamo d'accordo che si debbano fare passi concreti rispetto a una visione della difesa della dimensione esterna: bisogna superare la diatriba tra movimenti primari e secondari". La premier ha sottolineato poi che il partenariato con il Mediterraneo, non solo il nord Africa, ha un ruolo fondamentale.

Al centro dell'incontro anche il Patto di stabilità. Per la Meloni i parametri Ue sono inadeguati ma c'è accordo con Macron. "Non possiamo consentire che tornino parametri che oggi sarebbero assolutamente inadeguati: la sfida è una governance incentrata sugli investimenti: se ci siamo dati una priorità non si può non tenere conto di questi elementi", ha detto la presidente del Consiglio citando tra l'altro transizione verde e difesa. "Gli investimenti sulle materie strategiche non possono essere considerati come tutti gli altri, è una materia su cui siamo d'accordo".

Meloni a Parigi: "Continueremo a sostenere la causa ucraina a 360 gradi"

Ribadito da ambo le parti il sostegno a Kiev. "Non c'è dubbio che l'Italia e la Francia continueranno a sostenere la causa ucraina a 360 gradi", ha detto la premier. "Quello che gli ucraini stanno facendo è difendere anche la nostra libertà. Sono fiera di poter annunciare assieme a Macron" che lo scudo antiaereo franco-italiano Samp-T è adesso "operativo" in Ucraina.

Meloni: Expo Roma può conciliare tradizione e innovazione

La premier Meloni è volata a Parigi anche per sostenere la candidatura della capitale italiana all'Expo 2030. "Credo che la carta vincente di Roma sia la capacità che ha di poter conciliare tradizione e innovazione", ha detto Giorgia Meloni arrivando all'assemblea generale del BIE a Issy-les-Moulineaux, vicino a Parigi. "Credo che ci siano dei punti molto solidi nella nostra candidatura - ha aggiunto - a partire dal tema della rigenerazione del rapporto fra uomo e territorio. A dimostrazione che si possono costruire grandi opere senza deturpare l'ambiente".

"C'è poi un'idea di cooperazione con le altre nazioni - ha spiegato la premier - che noi stiamo tentando di rappresentare anche con la nostra politica estera, che non è mai qualcosa di temporaneo. La possibilità che daremo ai Paesi che parteciperanno all'Expo è innanzitutto quella di essere tutti alla pari, ma anche la possibilità di mantenere i loro padiglioni anche dopo i 6 mesi dell'Expo, con una cooperazione che vada avanti negli anni. Vogliamo mostrare al mondo come si cresce lavorando insieme".

