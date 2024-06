Meloni in Albania: Magi protesta e scoppia il parapiglia. La premier lo difende, poi la lite

Coda polemica per la visita della premier Giorgia Meloni a Shengjin, per l'inaugurazione dell'hotspot frutto dell'accordo sui migranti con l'Albania. La premier è diventata protagonista di uno scontro col segretario di +Europa Riccardo Magi.

Cosa è successo tra Meloni e Magi in Albania

Magi si è presentato all'esterno del centro e ha inscenato una protesta mentre la presidente del Consiglio lasciava l'hotspot a bordo della sua auto. Il parlamentare ha esposto un cartello con la scritta "Un miliardo di hot spot elettorale l'accordo Italia Albania". A quel punto sono intervenuti degli agenti albanesi, che lo hanno bloccato e strattonato. A quel punto Giorgia Meloni è scesa dalla macchina chiedendo di lasciare Magi. "È un parlamentare italiano", ha detto agli uomini della sicurezza.

La difesa si è però tramutata in polemica tra i due. "Ho fatto un sacco di campagna elettorale e non sapevo se avrei superato la soglia di sbarramento. Le sono totalmente solidale. Le do una mano volentieri", ha detto ironicamente Meloni al segretario di +Europa. "Se accade questo a un parlamentare italiano potete immaginare cosa accadrà ai poveri cristi che verranno portati qui", ha risposto Magi. La premier ha rintuzzato: "È una legislazione italiana ed europea, lei non è il segretario di PiùEuropa? Non voleva Più Europa? Che Più Europa è?".

Le immagini dello scontro Meloni-Magi sono diventate virali in poco e, come prevedibile, stanno riaccendendo la polemica tra partiti a poche ore dal voto per le elezioni europee. "La violenza usata nei confronti dell'onorevole Riccardo Magi questa mattina in Albania - scrive su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi - merita la condanna unanime di tutte le forze politiche. Il fatto che la presidente del Consiglio anziché dare solidarietà al collega parlamentare italiano ironizzi sul 4% con la consueta volgarità e maleducazione istituzionale la dice lunga su quanto Giorgia Meloni sia inadeguata al ruolo che ricopre. La verità è che Giorgia Meloni sta usando gli 850 milioni per i migranti in Albania per farsi uno spot elettorale quando potrebbe usare quelle risorse per la sanità in Italia".