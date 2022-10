"Inaccettabile ingerenza": la replica stizzita di Giorgia Meloni alla ministra francese Boone

"Voglio sperare che, come spesso accade, la stampa di sinistra abbia travisato le reali dichiarazioni fatte da esponenti di governo stranieri, e confido che il Governo francese smentisca immediatamente queste parole, che somigliano troppo a una inaccettabile minaccia di ingerenza contro uno Stato sovrano, membro dell'Unione Europea". Lo scrive sui suoi canali social Giorgia Meloni in riferimento alle parole pronunciate dalla ministra francese per gli Affari europei, Laurence Boone, in un'intervista a Repubblica: "Vogliamo lavorare con Roma ma vigileremo su rispetto diritti e libertà". Parlando con il quotidiano di largo Fochetti, Boone ha aggiunto di rispettare "la scelta democratica degli italiani" ma "saremo molto attenti - ha puntualizzato - al rispetto dei valori e delle regole dello Stato di diritto. L'Ue ha già dimostrato di essere vigile nei confronti di altri Paesi come l'Ungheria e la Polonia".

La leader di Fdi non ha lasciato correre e ha replicato a muso duro su facebook. La ministra Boone, scrive Meloni, ha replicato "lo scivolone già fatto qualche giorno fa dal primo ministro francese Élisabeth Borne". Quest'ultima, all'indomani del voto in Italia, aveva infatti assicurato l'impegno dell'Ue a vigilare che i valori "sui diritti umani, sul rispetto reciproco, in particolare sul diritto all'aborto, siano rispettati da tutti". Le parole di Boone rischiano ora di riacuire le tensioni tra Francia e Italia. Dopo aver stigmatizzato le affermazioni della ministra francese, Meloni ha concluso così il suo post: "L'era dei governi a guida Pd che chiedono tutela all'estero è finita, credo sia chiaro a tutti, in Italia e in Europa".

Con la leader di Fdi si schiera Carlo Calenda. Giorgia Meloni "ha ragione ad arrabbiarsi. Devono farsi i fatti loro" ha spiegato a L'Aria che tira, su La7, il leader di Azione. "Siamo un Paese dell'Unione europea, se c'è una questione attinente allo stato di diritto se ne occupa l'Ue come ha fatto con Polonia e Ungheria, quindi è del tutto inopportuno. Io nelle condizioni di Meloni mi sarei espresso come si è espressa lei".