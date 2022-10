L'uomo che vuole regalare a Meloni cento mucche

C’è un uomo nel mondo che ha intenzione di “corteggiare” Giorgia Meloni, la leader del partito più votato d’Italia e che si candida a governare il Paese. Lo farebbe donandole cento mucche di una razza pregiatissima del suo Paese. Gli animali sono le mucche Nkore, vengono allevate da una comunità bantu dell'Uganda sud-occidentale e l’uomo in questione è il generale Muhoozi Kainerugaba, comandante in capo delle forze di terra nonché figlio del presidente dell’Uganda Yoweri Museveni.

Cento mucche per Giorgia Meloni: la proposta dall'Uganda

C’è ancora da capire se si tratta di un corteggiamento solo politico o di qualcosa di più. Di certo c’è che il militare ugandese ha fatto una serie di tweet in cui fa sapere della sua intenzione di fare un regalo all’Italia. Serio? Speriamo non fino in fondo perché lo stesso ha anche scritto (post poi cancellato) che, "se i romani non accettano le mucche vuol dire che dovremo prendere Roma; ci metteremmo pochi giorni”.

Il primo tweet è arrivato quando Kainerugaba ha pubblicato la foto di Giorgia Meloni, chiedendo ai suoi followers: “Quante vacche daresti al prossimo Presidente del Consiglio d’Italia?”. Centinaia le risposte, fra chi ha replicato con facce sbigottite, chi con serietà e chi con un battuta tipo “Io gliene regalerei una nera”. Poi è arrivato un secondo tweet dopo appena un’ora: “Le darei subito 100 mucche Nkore! Per essere senza paura e sincera!!”. Tra le risposte con più "like" quella dell'utente Massimo Pilloni, pare milanese, che ha invitato a immaginarsi una serata al ristorante con una ragazza. "Un fiore, magari una rosa, è leggero e facile da portare; una mucca invece non potrebbe neanche entrare, bisognerebbe lasciarla fuori con il rischio che venga portata via da qualcuno". Il generale ha ribattuto: "Massimo, non lascerei la mucca da nessuna parte; potremmo cenare con lei accanto".Alla fine il comandante dell’esercito ugandese ha fatto luce sul perché proprio quel regalo: “Per i miei amici italiani, queste sono mucche Nkore. Le mucche più belle della terra. So che gli europei danno alle ragazze che amano i fiori? Non l'ho mai capito. Nella nostra cultura dai a una ragazza una mucca”. Alla fine ne è nato un dibattito, più interculturale che polemico, proseguito con commenti e tweet anche dall’Italia. Chissà se Meloni risponderà a questo “corteggiamento”.