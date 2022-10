Meloni chiama Stoltenberg: "Nato indispensabile per difendere la nostra identità"

Primo contatto con la Nato per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: come informa Palazzo Chigi c'è stato un colloquio tra la presidente del Consiglio e il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Nei discorsi dei primi giorni del nuovo governo, Meloni ha ribadito la sua ferma volontà di contrastare l'invasione russa dell'Ucraina, a fianco degli stati che fanno parte dell'Alleanza atlantica. Su questi temi era stata molto chiara anche in campagna elettorale, schierandosi sempre accanto all'Ucraina nella guerra per difendersi dall'invasione russa iniziata a febbraio 2022.

Il primo approccio di Meloni con la Nato

Nel colloquio telefonico col segretario generale della Nato Jens Stoltenberg Meloni ha "ribadito che l'Alleanza Atlantica è indispensabile per difendere la sicurezza e i valori comuni che caratterizzano l'identità occidentale". Il premier ha formulato, infine, "l'auspicio di poter incontrare presto e di persona il Segretario Generale Stoltenberg", informa Palazzo Chigi.

Nel corso del colloquio telefonico con il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha "riaffermato il pieno sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa e l'importanza, nell'ottica di un approccio globale, di rafforzare l'impegno della Nato nel contrasto alle minacce di diversa natura provenienti da tutte le direzioni strategiche, incluse le sfide del Sud". Ne dà notizia Palazzo Chigi.

La risposta di Stoltenberg

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha avuto una "buona telefonata con la prima ministra Giorgia Meloni. L'Italia - afferma dal suo profilo Twitter - è un alleato impegnato, che dà contributi solidi alla nostra difesa e alla nostra deterrenza. E' fondamentale per il supporto degli alleati all'Ucraina.

La Nato non si farà intimidire e non smetterà di sostenere l'autodifesa dell'Ucraina, per tutto il tempo necessario", conclude.

La replica di Kiev al senatore Romeo

"La dichiarazione del senatore italiano riflette la sua opinione personale. La premier Giorgia Meloni ha articolato chiaramente la posizione dell'Italia: sia sulla necessità di continuare a sostenere l'Ucraina, sia sul diritto incondizionato degli ucraini di determinare il proprio futuro". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, commentando all'agenzia Unian le recenti affermazioni del capogruppo leghista a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo.

"In quasi tutti i Paesi ci saranno politici che cercheranno di compiacere Putin. Allo stesso tempo, devono essere consapevoli che, diffondendo narrazioni russe, stanno incoraggiando la Russia a continuare i suoi crimini contro l'Ucraina. Ma senza la pace in Ucraina, non ci sarà pace in Europa, quindi anche i senatori italiani dovrebbero essere interessati alla vittoria degli ucraini se hanno davvero a cuore gli interessi del proprio Paese", ha aggiunto Nikolenko.

Ma cosa aveva detto il senatore della Lega Massimiliano Romeo? Nell'intervento al Senato che ha preceduto il voto di fiducia al governo Meloni, Romeo aveva sottolineato che "si fa fatica a sentire che" sulla pace "decideranno gli ucraini. Certo, va rispettata la loro volonta' ma meglio dire che decide la comunita' internazionale nell'interesse dell'Ucraina".