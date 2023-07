Meloni non vuole modificare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa

La premier Giorgia Meloni ha ribadito che lei, cresciuta nel mito del giudice Paolo Borsellino e della lotta alla mafia, non mancherà alle celebrazioni della strage di via D'Amelio, dove è stato ucciso a Palermo il magistrato che ha pagato con la sua vita il 19 luglio di 31 anni fa l'impegno contro la criminalità organizzata. "Non sono mai mancata alle commemorazioni della strage di via d'Amelio e non mancherò neanche quest'anno", afferma Meloni, smentendo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni secondo cui non avrebbe potuto partecipare alla commemorazione della strage in cui morirono Borsellino e gli agenti della sua scorta. La conferma della sua presenza arriva al termine della visita al parco archeologico di Pompei con il ministro Sangiuliano, dopo l'inaugurazione del treno veloce che collega la Capitale al centro archeologico campano.

Meloni ne approfitta anche per placare le polemiche nate a seguito delle dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio, deciso a rimodulare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. "Sul tema del concorso esterno io comprendo sia le valutazioni che fa il ministro Nordio, sempre molto preciso, sia le critiche che possono arrivare, mi concentrerei su altre priorità", ha precisato la premier, in quello che sembra una sconfessione al Guardasigilli. Parole che lasciano intendere che, per ora, non è prevista alcuna modifica.