Meloni torna da Bruxelles senza un accordo ma è disgelo con Macron

"Centralità e protagonismo dell’Italia". Sono queste le parole più sottolineate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, uscita dal vertice europeo tenutosi a Bruxelles, che ha parlato anche di "un cambio di passo" sulla questione dei migranti. La premier ha parlato di collaborazione e di volontà di trovare soluzioni comuni a diverse problematiche, fra cui quella dell’immigrazione. Però di accordi messi nero su bianco ancora non se ne parla. Considerando poi che i rapporti fra la prima ministra italiana e il presidente francese erano ai ferri corti dopo la vicenda della nave Ong Ocean Viking, si registra un disgelo fra i due. Confermato anche dallo stesso Emmanuel Macron, che ha parlato di una “discussione buona con Meloni".

Giorgia Meloni si dice "molto soddisfatta" dell'incontro avuto ieri sera con Emmanuel Macron. Ai giornalisti a Bruxelles che le chiedono se ci sia volontà di una maggiore collaborazione tra Italia e Francia, il premier risponde: "Penso assolutamente di sì, mi pare ci sia voglia di collaborare su materie che sono sicuramente di importanza strategica, penso alla questione migratoria, sulla quale registro una grande disponibilità ad affrontare la questione in modo strutturale da parte del presidente Macron, sulle materie industriali, su alcune cose sulle quali anche gli interessi nazionali della Francia e dell'Italia possono collimare".

"Mi pare - sostiene ancora Meloni - che ci fosse un clima sicuramente molto produttivo e molto favorevole e questo credo possa essere utile per affrontare alcune sfide che sono comuni. Sono soddisfatta di questo bilaterale, come degli altri bilaterali, con il premier portoghese, con il primo ministro greco". Il presidente del Consiglio rivendica "una centralità, un protagonismo dell'Italia del quale io vado fiera e che dimostra che possiamo sicuramente contare e far valere di più i nostri interessi, cercando le sintesi con quelli degli altri che sono più che legittimi come lo sono i nostri".

Macron non smentisce Meloni

Intanto il presidente francese non smentisce l’omologa italiana. "La discussione di ieri sera con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata "molto buona" e ha riguardato soprattutto la Tunisia, la cui situazione è "molto preoccupante". Italia e Francia possono "collaborare" per affrontarla”. Queste le parole di Macron in conferenza stampa al termine dell'Eurosummit -. Abbiamo avuto un'ottima discussione con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha permesso di chiarire molti argomenti e di definire le modalità con le quali possiamo andare avanti insieme a livello bilaterale ed europeo, come credo che sia nostra responsabilità".

"In questo contesto - ha continuato - abbiamo toccato la situazione in Tunisia, dove la fortissima tensione politica, la crisi economica e sociale che sta imperversando, in assenza di un accordo con il Fondo Monetario Internazionale, è molto preoccupante. Porta prima di tutto a una crisi per la stessa Tunisia, con una fortissima destabilizzazione del Paese, della regione e a un aumento della pressione migratoria sull'Italia e sull'Unione Europea. Quindi il nostro desiderio è di agire insieme, per poter aiutare la Tunisia a ritrovare stabilità politica. Speriamo di trovare un accordo con il Fondo Monetario Internazionale e anche per avviare percorsi di cooperazione".