Cosa c'entra Giorgia Meloni con Antonio Gramsci e Enrico Letta

Tutto nasce a Ghilarza, borgo di quattromila anime in provincia di Oristano: qui la nonna del fondatore del partito comunista Antonio Gramsci aveva sposato il fratello della nonna della bisnonna di Giorgia Meloni. Cugini alla lontana insomma come appurato da un ricercatore di Youtrend con la passione della genealogia, Alessio Vernetti.

Come spiega l'analista politico si può completare l'arco costituzionale "restando in famiglia": nell'albero genealogico compaiono anche lo Gianni Letta e l'ex premier Enrico Letta (Forza Italia e Pd). Questione di bisarcavola secondo l'approfondito studio di Vernetti che risale fino alla prima metà dell'Ottocento. Angela Delogu (figlia di Gianpietro Delogu e Margherita Onida) è la bisarcavola di Giorgia Meloni. Il fratello, Francesco Antonio, invece, sposa Pudenzana Corrias, la quale in seconde nozze, diventerà poi la nonna di Antonio Gramsci.

Lo storico leader del Pci e la premier di Fratelli d'Italia non sono pertanto consanguinei ma piuttosto appartengono a una famiglia allargata nella quale si trovano anche il giudice Santi Licheri di Forum.

A Ghilarza (OR) gli avi di @GiorgiaMeloni si intrecciano con quelli di Antonio Gramsci e, tramite quest’ultimo, con Gianni e @EnricoLetta: così ho scoperto il legame familiare tra tutti loro. pic.twitter.com/lzN2gCEdAN — Alessio Vernetti (@AlessioVernetti) December 1, 2023

La ricerca di Varnetti parte nel 2021 quando Enrico Letta rivela il suo legame familiare con Antonio Gramsci tramite la nonna materna di Letta, cognata di un nipote di Antonio Gramsci. Il legame familiare tra Giorgia Meloni e Antonio Gramsci invece è più remoto, e per comprenderlo bisogna passare per il nonno paterno della premier, il regista Nino Meloni, marito dell'attrice e doppiatrice Zoe Incrocci e quindi cognato di Agenore Incrocci. Incrocci era nato nel 1899 a Ghilarza, piccolo villaggio dell’entroterra sardo da cui proveniva anche la madre di Gramsci. Scavando nella genealogia di Ghilarza si risale così che il nonno di Giorgia Meloni, Nino Meloni era figlio di Giuseppina Corrias, a sua volta figlia di Maddalena Sotgiu, a sua volta figlia di Angela Delogu. Tra i numerosi fratelli di Angela Delogu ci fu Francesco Antonio Delogu, primo marito di Pudenziana Corrias, dalla quale ebbe due figlie: Margherita e Maria Grazia. Rimasta vedova, Pudenziana Corrias si risposò con Antonio Marcia, da cui ebbe Giuseppina, madre di Antonio Gramsci. Una sorella di Angela e Francesco Antonio Delogu era invece Catterina, nonna materna di un cognato della nonna paterna del giudice di Forum Santi Licheri.