Meloni: "Nessun ok al nuovo patto di stabilità se non possiamo rispettarlo"

Il veto sulla modifica del Patto di stabilità resta un'opzione per l'Italia? "Non la voglio mettere così. Ho detto in Parlamento e ripeto: l'unica cosa che non posso fare è dare il mio ok a un Patto che non io, ma nessun governo italiano potrebbe rispettare. Perché sarebbe ingiusto e non sarebbe utile per noi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel punto stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles che ieri ha dato il via libera ai negoziati per l’ingresso dell’Ucraina nella Ue.

Oggi la discussione si è però arenata sulla revisione del bilancio, mentre la riforma del patto di stabilità "non è stato oggetto dei lavori del Consiglio europeo" ha detto Meloni. "Ci sono state interlocuzioni a margine, sono giorni di trattative, il tema è rimandato all'Ecofin, le posizioni sono abbastanza distanti ma bisogna lavorare ora dopo ora".

Il tema è complesso. Dalla revisione dei parametri relativi al deficit e debito dipendono i soldi pubblici che gli Stati membri possono utilizzare per le manovre finanziarie o per varare altre misure di spesa. La Germania e gli altri 'austeri', insistono su regole più severe per i Paesi altamente indebitati (come l'Italia), imponendo loro di tagliare i deficit annuali a un ritmo più veloce. La Francia, Italia e altri Paesi del Sud chiedono maggiore flessibilità.

La quadra comunque non è stata ancora trovata. "Non penso sia impossibile trovare un accordo" ha fatto sapere Meloni. "Penso che un accordo alla fine si possa e si debba trovare, ma non potrei dire che lo abbiamo già trovato". "Noi - ha aggiunto la premier - non chiediamo una modifica del Patto per gettare soldi dalla finestra, chiediamo una modifica che ci consenta di fare quello che riteniamo giusto fare e che l'Europa si è data come strategia, parlo degli investimenti, senza essere per questo colpiti. Perché sarebbe una strategia miope: ma non per l'Italia, per l'Europa. Cerchiamo su questo di coinvolgere più Paesi possibili".

