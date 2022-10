Meloni incassa gli auguri di Putin e Zelensky

La premier Giorgia Meloni incassa le congratulazioni sia di Vladimir Putin che di Volodymyr Zelensky, rispettivamente il presidente della Russa e quello dell’Ucraina, due popoli in guerra dopo l’invasione della prima sulla seconda.

"Mi sono congratulato con Giorgia Meloni per la sua nomina come primo ministro dell'Italia. Speranzoso in ulteriore fruttuosa cooperazione. Abbiamo discusso dell'Integrazione dell'Ucraina nell'Ue e la Nato. Le ho detto della situazione nel nostro paese e l'ho invitata a visitare l'Ucraina". Così su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo la telefonata con Meloni. Nel corso del colloquio telefonico con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky ha auspicato "il rinnovo dell'intesa sull'esportazione del grano dai porti ucraini, accordo fondamentale per scongiurare una possibile crisi alimentare" mentre Meloni "si è detta fiera della grande solidarietà dimostrata dal popolo italiano nei confronti dei cittadini ucraini accolti in Italia". Secondo fonti di Palazzo Chigi, Meloni "ha rinnovato il pieno sostegno del governo italiano a Kiev nel quadro delle alleanze internazionali sul fronte politico, militare, economico, umanitario e per la futura ricostruzione e ha confermato l'impegno dell'Italia per ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione dell'aggressione della Federazione Russa ai danni dell'Ucraina".

Dall’altra il presidente russo, Vladimir Putin, si è congratulato con Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente del Consiglio. Lo ha riferito l'ambasciatore russo in Italia, Serghei Razov, aggiungendo che anche il ministro degli Esteri Serghei Lavrov ha fatto lo stesso con l'omologo Antonio Tajani. "Posso dire che il presidente Putin si è congratulato con Giorgia Meloni per l'incarico, il ministro degli Esteri Lavrov ha fatto le congratulazioni al ministro Tajani", ha detto Razov in un'intervista, a margine del forum economico euroasiatico che si sta tenendo a Baku in Azerbaijan. "Anche i presidenti delle due Camere del Parlamento russo hanno inviato le loro congratulazioni ai rispettivi omologhi italiani augurandogli successo", ha aggiunto Razov. "E' la scelta del popolo italiano e lavoreremo col governo che rappresenta l'Italia. Collaboreremo con questo governo se la volontà sarà reciproca", ha concluso il capo missione. L'agenzia ufficiale russa Ria Novosti, sottolinea come Putin non abbia riservato lo stesso trattamento della Meloni per i due premier britannici saliti a Downing Street negli ultimi due mesi.