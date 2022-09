Meloni: "Il referendum di Putin è una farsa senza alcun valore", e gli ucraini apprezzano

Giorgia Meloni ha ribadito il suo atteggiamento di condanna all'invasione russa dell'Ucraina. Questa volta la leader di Fratelli d'Italia ha commentato il referendum voluto da Vladimir Putin per annettere quattro regioni ucraine del Donbass sotto il controllo militare di Mosca: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Dopo il rinnovato sostegno al presidente ucraino Volodimyr Zelensky e le dichiarazioni di solidarietà alle donne iraniane, continuano dunque le esternazioni sulla politica estera di Meloni, probabile e prossima prima presidente del Consiglio nella storia della Repubblica italiana.

Cosa ha detto Meloni su Putin e l'apprezzamento ucraino

''La dichiarazione di annessione alla Federazione russa di quattro regioni ucraine dopo i referendum farsa svoltisi sotto violenta occupazione militare non ha alcun valore giuridico e politico'', ha sottolineato la leader di Fratelli d'Italia in una nota diffusa dal partito. ''Putin dimostra ancora una volta la sua visione neo imperialista di stampo sovietico che minaccia la sicurezza dell'intero continente europeo. Questa ulteriore violazione delle regole di convivenza tra Nazioni da parte della Russia conferma la necessità di compattezza e unità delle democrazie occidentali'', conclude la nota di Meloni.

"Sono molto lieto di vedere che la possibile futura premier italiana abbia più e più volte espresso una posizione di sostegno all'Ucraina''. Così all'Adnkronos il deputato ucraino e membro della commissione Affari Esteri, Sviatoslav Yurash, a proposito della posizione espressa dalla leader di Fratelli d'Italia. L'esponente del partito Servitore del Popolo del presidente Volodymyr Zelensky ha poi accolto favorevolmente il fatto che Meloni ''non ha fatto come Berlusconi che vorrebbe tenere a bada Putin''. "Meloni - ha aggiunto - ha una posizione molto chiara'' sulla crisi in Ucraina.

La posizione dell'Europa

"Respingiamo fermamente e condanniamo inequivocabilmente l'annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Indebolendo deliberatamente l'ordine internazionale basato sulle regole e violando palesemente i diritti fondamentali dell'Ucraina all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale, principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale, la Russia sta mettendo a rischio la sicurezza globale". E' quanto si legge in una dichiarazione dei 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione europea.

"Non riconosciamo e non riconosceremo mai i referendum illegali che la Russia ha progettato come pretesto per questa ulteriore violazione dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, ne' dei loro risultati falsi e illegali. Non riconosceremo mai questa annessione illegale. Tali decisioni sono nulle e non possono produrre alcun effetto giuridico di sorta. Crimea, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk sono l'Ucraina. Invitiamo tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali a respingere inequivocabilmente questa annessione illegale", si legge ancora.

"I territori occupati dai russi sono terra ucraina. Lo ha dichiarato su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, condividendo la dichiarazione congiunta di condanna ai referendum nelle regioni ucraine occupate dalla Russia, firmata dai membri del Consiglio Ue. "L'annessione illegale proclamata da Putin non cambierà niente. Tutti i territori occupati illegalmente dagli invasori russi sono terra ucraina e faranno sempre parte di questa nazione sovrana", si legge nel tweet di von der Leyen.

Anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha condanna su Twitter l'annessione dei territori ucraini da parte della Russia. "Non riconosciamo i referendum fasulli della Russia. Non riconosciamo l'annessione illegale del Cremlino. Siamo a fianco dell'Ucraina", si legge nel tweet di Metsola.