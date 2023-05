Sulle riforme copiare da Francia e Germania non serve a niente: all'Italia manca il rigore

L’eterno ritorno delle riforme istituzionali: un must-have per ogni esecutivo che si rispetti. Giorgia Meloni ieri 9 maggio ha convocato le opposizioni alla Camera dei deputati per discutere sull’introduzione del presidenzialismo. L’obiettivo - come da trentacinque anni a oggi - è quello di dare stabilità politica al paese. Perché 68 governi in 77 anni di Repubblica è un dato che non piace a nessuno e le proposte si impongono di invertire una così spiacevole tendenza che dipinge l'Italia come paese irresponsabile agli occhi di partner politici ed economici. Sul tema, per ora, ci sono stati solo dei fallimenti: l'ultimo con il referendum del 2016 e la caduta del governo Renzi.

Tra chi propone il presidenzialismo, chi il cancellierato, i nostri vicini europei sono spesso fonte di ispirazione per apportare un cambiamento al sistema politico italiano. Il motivo è legato strettamente alla nota stabilità governativa di Francia, Germania e Regno Unito (quest'ultimo, almeno fino a settembre 2022), troppo spesso invidiata da noi italiani. Importare quei modelli nelle nostre istituzioni risolverebbe il "problema dei problemi"?

Perché l’Italia ha instabilità governativa

I motivi principali per cui il nostro paese ha un così alto numero di ricambi governativi sono sostanzialmente tre. Il primo, l’articolo 70 della Costituzione: sancisce che le due camere parlamentari abbiano i medesimi poteri e che ogni legge debba essere approvata da entrambe per essere poi iscritta nell’ordinamento. Questo rende l’Italia un paese a "bicameralismo perfetto". Se da un lato ciò garantisce un elevato controllo dell’iter democratico, dall’altro dona doppi poteri di veto a tutti i parlamentari, permettendo loro di impedire l’avanzamento di una legge in entrambe le camere alla stessa maniera, raddoppiando i tempi di discussione e modifica e creando infiniti stalli legislativi.

Il secondo, l’articolo 67. Rende possibile per un parlamentare cambiare il partito durante la legislatura, permettendogli di passare a uno diverso da quello con cui è stato eletto. Questi "ribaltoni" spesso creano micropartiti con grandi poteri di veto e ricatto: esempio di questa dinamica è stata la caduta del governo Conte II da parte di Matteo Renzi e di Italia Viva, partito creato in parlamento durante la stessa legislatura.

Infine, la legge elettorale. Il Rosatellum bis, la legge attualmente in vigore, non permette - ovviamente - a chi non raggiunge il 51 per cento di governare e per come impone la distribuzione dei seggi nel parlamento obbliga i partiti (che in Italia sono tanti) a creare coalizioni spesso fragili e di facciata.

Un "premierato" per risolvere le cose

L’incontro di ieri 9 maggio tra maggioranza e opposizioni ha avuto lo scopo di cercare di trovare una sorta di accordo per portare a termine la riforma, o almeno capire quale forma governativa alternativa fosse quella con maggiori consensi. Sebbene Fratelli d’Italia abbia inserito nel programma elettorale la riforma in senso presidenziale (cioè l’elezione diretta del presidente della Repubblica, sul modello francese), la maggioranza sembra propensa per l’introduzione del "premierato". I termini specifici della proposta - tutt'ora - non sono ancora noti.

Un premierato è una forma di governo dove viene eletto il premier, la persona che sarà investita del potere esecutivo. È un termine non ufficialmente riconosciuto dalla scienza politica più canonica e si compone di diverse sfaccettature. Il "modello Westminister" presente nel Regno Unito è la forma più conosciuta di premierato, nonché la più efficiente. Il premier inglese è indicato dagli elettori ed è sempre il leader di partito che vince le elezioni. Dopo la vittoria, viene ufficialmente eletto dal Re, che nella monarchia costituzionale inglese funge da garante del sistema. Ha prerogative uniche per il ruolo che ricopre, come la possibilità di sciogliere le camere o di convocare elezioni, ed è anche possibile che venga sostituito senza passare per le urne.

Un sistema del genere è fattibile nel nostro paese? Nella sostanza, quello su cui FdI e Forza Italia (la Lega, come vedremo, ha messo dei paletti) hanno intenzione di fare è rafforzare il ruolo del presidente del Consiglio, dandogli in mano maggiori poteri e prerogative, come ad esempio un ruolo di gerarchia più alto rispetto ai ministri. Per l’attuazione della proposta andrebbero riscritte grandi parti della Costituzione, nonché riviste anche le modalità di un sistema che per noi è bicamerale "perfetto", mentre in Inghilterra vede una differenza di poteri tra camera bassa e camera alta (quest’ultima rimane di fatto pura rappresentanza). Per non parlare, poi, del sistema partitico. In Inghilterra vige il bipartitismo, nel nostro paese di partiti ce ne son pure troppi: questo elemento renderebbe difficile la legittimità di un leader eletto direttamente senza coalizioni parlamentari forti che ne garantiscano il sostegno al di fuori del parlamento.

Il (complicato) modello tedesco rilanciato dall’opposizione

Dall’altra parte, Pd e Movimento 5 Stelle frenano sull’introduzione di un voto che potrebbe portare un "solo uomo al comando" e difendono la nostra - almeno teoricamente - perfetta democrazia parlamentare proponendo il cancellierato, un’altra sfumatura del termine "premierato".

Italia e Germania sono per moltissimi aspetti due paesi simili. Entrambi nazioni molto giovani, sono state unificate nell’800 da una moltitudine di territori fino ad allora divisi. Entrambe hanno conosciuto la diversità territoriale e lo sviluppo, e soprattutto entrambe hanno vissuto un periodo di dittatura. Seppur, per dovere di storia, in forme e sfumature diverse, il tessuto sociale e politico delle due nazioni è abbastanza conforme. Conseguenza delle similarità è anche un sistema politico e istituzionale abbastanza affine.

Il sistema politico tedesco è molto complesso, soprattutto per via di un articolato sistema elettorale che divide il voto in due. Tuttavia, funziona: lo dimostra il lunghissimo periodo governativo di Angela Merkel come cancelliere. Quello che Conte e Schlein hanno proposto di introdurre nel nostro paese prendendo la Germania come fonte di ispirazione sono cambiamenti minori nel sistema, ma che potenzialmente potrebbero risolvere la questione stabilità senza stravolgere troppo la struttura istituzionale.

Il più importante è l’introduzione della "sfiducia costruttiva": un particolare meccanismo parlamentare che impedisce di votare la sfiducia al governo se, contestualmente, non viene indicata un’alternativa che incassi subito un voto di fiducia successivo. Il sistema è presente anche in Spagna e ha due principali effetti: disincentivare l'escalation di crisi e diminuire i tempi di vuoto politico tra un esecutivo sfiduciato e il nuovo.

Secondo aspetto è la responsabilità del premier di fronte al parlamento: in Germania solo il cancelliere ha la necessità di incassare il voto di fiducia dal parlamento e solo lui ne è diretto interlocutore e sottoposto. I ministri sono nominati dallo stesso capo dell'esecutivo e hanno la possibilità di essere licenziati. A questi aspetti, infine, va aggiunto il federalismo regionale, di cui la seconda camera del parlamento tedesco funge da comune aggregatore delle varie autonomie. La delegazione di Azione e Italia Viva ha proposto il superamento del bicameralismo proprio per rendere il Senato la camera parlamentare rappresentante delle diversità regionali, nonostante la divisione federale delle regione italiane non sia nei piani. La proposta è stata il punto principale della riforma Renzi-Boschi del 2016, poi bocciata dal referendum.

Fumo negli occhi

Dagli incontri del 9 maggio non ne è emerso nulla di concreto, come era prevedibile. Si è trattato ovviamente di un incontro preliminare, ma non è stato calendarizzato nessun altro confronto sul tema. Pd e 5 Stelle hanno chiaramente detto come la questione non sia una priorità e che se ne si vorrà discutere bisognerà farlo attraverso una "bicamerale", cioè una commissione parlamentare ad hoc per le riforme costituzionali. Ma nemmeno si è capito cosa voglia fare la stessa maggioranza: i no della Lega sull’annunciato accordo per il premierato e sulla creazione della bicamerale hanno rallentato i lavori di mediazione di Giorgia Meloni, che ora dovrà trovare altri modi per raggiungere i due terzi di maggioranza necessari per cambiare la Costituzione.

Ma ciò che frena l’attuazione delle riforme prima di essere un problema politico è un problema - forse - culturale. L’Italia ha un sistema di leggi che già da sole garantiscono un meccanismo valido per la governabilità, almeno nella più pura teoria. In altre parole, in un mondo utopistico, il nostro sarebbe uno dei migliori paesi al mondo per livello di democrazia, stabilità e governabilità.

La colpa è un po' nostra

La questione resta un’altra, e si lega a una cultura politica che - spesso - fa commettere errori. I maggiori problemi istituzionali del nostro paese nascono da una concezione politica che non è pro-istituzioni, semmai il contrario, le ripudia e le sminuisce. E attenzione, non si parla di un problema che riguarda gli elettori, ma di un insieme di situazioni che la maggioranza delle volte rendono la personalità del presidente del Consiglio più forte rispetto al sistema di leggi, nonchè le strategie politiche più importanti rispetto alla responsabilità governativa di gestire un intero stato. Non è raro infatti vedere interessi personali e di partito messi davanti al famoso "bene comune".

Sì, l’Italia ha diversi problemi governativi che andrebbero sistemati attraverso l'introduzione di alcune norme. Qualche regola per la stabilità potrebbe essere aggiunta, come la sfiducia costruttiva, non c'è nulla da perdere. Ma potendo anche importare l’intero sistema della Germania, perfino Angela Merkel se fosse necessario, le cose difficilmente cambierebbero: il rigore tedesco non si può emulare, lo dimostra la caduta del governo Draghi di luglio scorso, quello che è stato definito il "governo dei migliori".

E quindi dove resta la politica? Almeno nel nostro paese, quello che rimane necessario fare per garantire la governabilità è scendere a compromessi. Nonostante la politca del nostro paese non sia sempre stata incline a farlo (perchè a noi piace polarizzare), la soluzione al "problema dei problemi" resta forse trovare un difficile punto di equilibrio tra consenso e senso di responsabilità.