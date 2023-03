Von de Leyn risponde alla Meloni sull'immigrazione "Lavoriamo insieme"

"Nel campo delle politiche migratorie, "come lei giustamente sottolinea, mentre noi lavoriamo per raggiungere un accordo su un legislativo comune quadro, l'Ue può agire. Per questo motivo ho definito misure operative immediate, alla luce dell'ultimo Consiglio europeo. Mi sento incoraggiata dalla reazione e, in particolare, dall'impegno mostrato dall'Italia a lavorare a stretto contatto" con l'Ue". Lo scrive la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nella lettera inviata in risposta alla missiva scritta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in seguito al naufragio al largo di Steccato di Cutro, nel Crotonese.

"Avanzare sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo - continua von der Leyen - è essenziale se vogliamo interrompere il ciclo di soluzioni frammentarie, che non portano progressi sufficienti. Al centro dell'approccio proposto dalla Commissione Europea c'è la gestione delle migrazioni agendo sui diversi filoni delle nostre politiche, in modo olistico: aiutare chi ha bisogno di protezione internazionale, prevenire le partenze irregolari, combattere le reti di trafficanti criminali, offrire percorsi per una migrazione sicura e legale, e rimpatriare coloro che non hanno diritto di soggiornare" sul territorio Ue.

Von der Leyen scende maggiormente nei dettagli, elencando "alcune delle aree di intervento più rilevanti, anche sulla base del piano d'azione per il Mediterraneo Centrale in corso di realizzazione". In primo luogo, spiega, "dobbiamo coordinare le nostre azioni con i partner chiave, per prevenire partenze irregolari e salvare vite umane in mare. A questo fine, la Commissione sta lavorando a stretto contatto con gli Stati membri per intensificare la cooperazione con i principali partner del Nord Africa. L'Ue e l'Italia collaborano da molti anni per rafforzare la gestione delle frontiere e la ricerca e capacità di soccorso. La nostra azione congiunta ha sviluppato capacità per la protezione internazionale e la gestione delle migrazioni in Nord Africa e oltre, lungo le principali direttrici migratorie". "Nella programmazione dei fondi Ue quest'anno - prosegue - daremo ancora una volta la priorità a questo lavoro, con particolare attenzione alla Tunisia e all'Egitto. Forniremo inoltre ulteriore sostegno alla gestione delle frontiere marittime della Libia, alle capacità di ricerca e soccorso e intensificheremo le azioni complementari per rafforzare il controllo delle frontiere terrestri con l'Egitto. Conto sulla nostra collaborazione continua".

Ci saranno, prosegue von der Leyen, "missioni congiunte nei principali Paesi partner, in particolare Tunisia ed Egitto. In secondo luogo, dovremmo concentrare i nostri sforzi su chi necessita di protezione internazionale. Il lavoro dell'Italia e di altri per offrire percorsi sicuri e legali alle persone vulnerabili attraverso i corridoi umanitari dà un contributo fondamentale. Sulla base della cooperazione esistente con Paesi partner come il Niger e il Marocco, dove abbiamo lanciato i partenariati operativi anti-contrabbando nel luglio 2022, stiamo lavorando per lanciare due nuovi partenariati operativi anti-contrabbando con Tunisia ed Egitto, supportati da Europol ed Eurojust. Questi partenariati mirano a rafforzare i quadri giuridici, politici, operativi e strategici nei Paesi partner in risposta al traffico di migranti". In terzo luogo, aggiunge la presidente della Commissione, "per lavorare insieme su un approccio più coordinato alla ricerca e al soccorso, la Commissione ha rilanciato il gruppo di contatto europeo per la ricerca e il salvataggio, nell'ambito del piano d'azione sul Mediterraneo Centrale. Il gruppo offre un forum per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le autorità nazionali e sono stata lieta di sapere del forte impegno dell'Italia".



"Sulla base della prima riunione del gruppo, continueranno le discussioni per istituire un quadro di cooperazione rafforzata per la ricerca e il salvataggio tra gli Stati costieri e di bandiera interessati. Posso assicurarle - conclude - che la Commissione continuerà ad attribuire un alto livello di priorità a questo filone di lavoro".

Si dice soddisfatta Giorgia Meloni, come testimonia la nota di Palazzo Chigi, secondo la quale "le parole indirizzate all’Italia e all’azione dell’esecutivo sul tema della migrazione da parte del Presidente della Commissione europea, "emerge infatti la piena consapevolezza di come vi sia la necessità di una concreta e immediata risposta europea in tema migratorio".

Palazzo Chigi sottolinea in particolare "la volontà della Commissione di intensificare la cooperazione con i principali partner in Nord Africa, di istituire un quadro di cooperazione rafforzata, di lavorare a un “coordinamento della ricerca e del soccorso”, di fornire ulteriore sostegno economico nella gestione delle frontiere marittime, oltre alla volontà di tenere il dossier migratorio al centro del prossimo Consiglio europeo di marzo in vista di un futuro accordo sul Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo corrispondono perfettamente alle richieste portate in questi mesi dal governo italiano presso le istituzioni europee".