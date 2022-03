Meloni rosica dopo l'omaggio di Berlusconi a Salvini

Offesa per non essere stata invitata al "non matrimonio" di Silvio Berlusconi e Marta Fascina, a differenza di Matteo Salvini? "Di non essere invitata no. Sapevo che l'evento era riservato ai familiari, evidentemente Salvini fa parte degli affetti più stretti. I nostri sono rapporti politici ma non siamo di famiglia. Magari c'è rimasto male qualcuno di FI non invitato, a vedere esponenti di altri partiti". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, intervistata da ilmessaggero.it.

Tuttavia a far imbufalire Giorgia Meloni e la frase con cui Berlusconi ha indicato Salvini come "unico leader" politico italiano. "Quella frase mi ha incuriosito - dice Meloni - l'ho trovata particolare ma penso che i leader non si decidano a tavolino ma li decidono gli italiani. Posso restarci male perché magari è una frase che non mi sarei aspettata, ma non cambia molto".

Meloni: "Il centrodestra non in ottima salute"

"Lo stato di salute del centrodestra non è ottimo: è chiaro nei fatti. Io chiedo chiarezza: voglio un centrodestra orgoglioso che non insegue le sirene della sinistra. La vicenda sulla riforma del presidenzialismo mi ha fatto molto arrabbiare, è la madre di tutte le riforme. Una nostra battaglia storica. Le sinistre le capisco, ma l'emendamento soppressivo passa per due voti del centrodestra e allora mi arrabbio. Un problema c'e'"

"Io sono sempre stata nel centrodestra, non ho mai fatto accordi con la sinistra, siamo leali. Ora chiedo chiarezza agli altri. Sulle amministrative siamo disponibili a valutare le situazioni ma non sempre viene lo stesso dagli altri. Aspetto ancora l'ok di Fi sul sindaco uscente di Verona e aspetto di capire il pensiero di Lega e Fi sulla ricandidatura di Musumeci, visto che mi pare che gli uscenti sono ricandidati se non ci sono ragioni contrarie" conclude Meloni.