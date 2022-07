Meloni avverte il centrodestra e Salvini la rassicura

Giorgia Meloni mette le mani avanti perché il centrodestra è lanciato verso la vittoria ma non è ancora chiaro chi dovrebbe essere il premier del centrodestra. "Se non dovessimo riuscire a metterci d'accordo" sul nodo della premiership nel centrodestra "non avrebbe senso andare al governo insieme": Giorgia Meloni rompe il silenzio sulla questione della scelta del leader del centrodestra con una specie di ultimatum nel giorno in cui Forza Italia perde altri pezzi.

Alla Meloni risponde Salvini, che tende a rassicurarla. “Lasciamo a sinistra litigi e divisioni: per quanto ci riguarda, siamo pronti a ragionare con gli alleati sul programma di governo partendo da tasse, lavoro, immigrazione e ambiente. Chi avrà un voto in più, avrà l’onore e l’onere di indicare il premier”. Così ha detto il senatore della Lega.