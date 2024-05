Meloni-Schlein: il confronto tv si farà il 23 maggio a "Porta a porta"

Il confronto tv tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein si farà. E alla fine l'ha "spuntata" Bruno Vespa. Sede del dibattito sarà infatti la trasmissione "Porta a Porta" in onda su Rai1. La data fissata per il dibattito è giovedì 23 maggio, appena due settimane prima delle elezioni europee. Lo fanno sapere in una nota congiunta i rispettivi staff. Di un faccia a faccia in tv tra le leader dei due principali partiti si parla da molti mesi, finora però l'idea era rimasta lettera morta. Al di là di qualche schermaglia in parlamento Schlein e Meloni non si sono mai confrontate in tv, a visto aperto.