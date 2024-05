Par condicio e veti dei partiti: perché il confronto tra Meloni e Schlein è saltato

Il duello in tv tra Giorgia Meloni e Elly Schlein non si farà. Il confronto, che sarebbe dovuto andare in onda il prossimo 23 maggio a 'Porta a Porta', su Rai1, è saltato dal momento che non è arrivato l'ok, chiesto dall'Agcom, della maggioranza delle liste rappresentate in Parlamento.

Solo quattro partiti su otto, tra cui Fratelli d'Italia e Pd, si sono detti favorevoli al confronto. Per questo motivo, fa sapere la Rai in una nota, "in assenza della maggioranza richiesta dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni la Rai ritiene di non poter programmare alcun confronto nei termini precedentemente proposti. Il Servizio Pubblico continuerà a garantire, come ha sempre fatto, il rispetto della Par Condicio nei notiziari e nei programmi di approfondimento con l'equilibrio e la correttezza riconosciuti dalla stessa Autorità".

Perché il confronto tv è saltato

Il duello tra Meloni e Schlein aveva suscitato una serie di perplessità tra i leader politici esclusi. Solo l'altro ieri la presidente della Commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia aveva inviato una lettera al presidente di AgCom e ai vertici Rai chiedendo garanzie rispetto alla corretta applicazione della par condicio e della delibera approvata dalla Commissione di Vigilanza il 9 aprile scorso. "È di tutta evidenza il dovere inderogabile della Rai - aveva dichiarato la stessa Floridia annunciando la sua iniziativa - il dovere inderogabile della Rai di impedire ogni indebito vantaggio di alcune forze politiche rispetto ad altre, evitando di ingenerare negli spettatori una percezione errata sulla competizione elettorale".

Chiamata a esprimersi su un'eventuale violazione delle norme, l'Autorità garante delle Comunicazioni aveva stabilito che il dibattito avrebbe avuto luogo solo con il nulla osta della la maggioranza delle liste presenti in Parlamento. Ma l'ok non è arrivato. Come ha chiarito la stessa Agcom, la disciplina sulla par condicio prevede infatti che qualora la Rai o le emittenti nazionali private intendano trasmettere trasmissioni dedicate al confronto "devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti" oltre "che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto".

Nel caso specifico la parità di trattamento sarebbe stata garantita "dall'offerta a tutti i soggetti politici della medesima opportunità di confronto". Lo schema proposto da Vespa per ottenere il via libera dell'Agcom (e delle liste rappresentate in Parlamento) era quello di una serie di confronti tra i principali leader: Meloni-Schlein, Conte-Salvini, Calenda-Tajani eccetera. Ma molte delle forze politiche escluse dal duello più atteso - quello tra Schlein e Meloni - hanno declinato l'invito. Facendo così saltare tutto.

Il Pd: "C'è chi vuole negare il confronto". Conte: "Era una furbata"

La reazione dei dem è arrivata a stretto giro. "Prendiamo atto che c'è chi preferisce rinunciare a un confronto in prima serata - si legge in una nota del Pd -, pur di negarlo alle due donne che guidano i primi due partiti d’Italia. Sarebbe stato un momento di chiarezza per il Paese, un’occasione utile per ribadire le proposte del Pd sulla sanità, sui salari, sul clima e sull'Europa federale".

Al veleno il commento del leader del M5s Giuseppe Conte: "Cara Giorgia che farai adesso? Ti tirerai indietro rispetto a un confronto con il sottoscritto e gli altri leader? Dai, vieni da Mentana". Secondo Conte, il "confronto tv che Meloni e Schlein hanno apparecchiato da mesi in Rai è stato giudicato lesivo della parità di trattamento rispetto alle altre forze politiche che partecipano a questa competizione elettorale per le europee".

Insomma, "si è provato a ingannare gli elettori - prosegue il leader pentastellato -, un po’ come con le 'finte' candidature dei leader che purtroppo troveremo nelle schede elettorali per racimolare qualche voto in più. Spiace che ci sia stato bisogno di una pronuncia dell'Agcom a tutela della libera e completa informazione dei cittadini, quando sarebbe bastato un po' di buon senso e di rispetto verso gli elettori, che non meritano queste 'furbate'".