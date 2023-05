Ministro dell'Interno francese attacca Meloni e Tajani non va a Parigi: "Inaccettabile"

Il ministro dell'Interno francese attacca la gestione del governo Meloni sui migranti e Tajani cancella la visita a Parigi in programma oggi. C'è un altro incidente diplomatico in corso tra Italia e Francia, ancora sul tema migranti. Pochi giorni fa il governo francese aveva annunciato che avrebbe schierato 150 gendarmi e militari alla frontiera con l'Italia, proprio per rafforzare i controlli per i passaggi illegali dei migranti. Oggi, l'intervista di Gerald Darmanin a Rmc ha fatto detonare la crisi diplomatica tra i due Paesi. E nel frattempo, il cosiddetto "Dl Cutro" è legge e cambia il Testo unico sull'immigrazione.

Cosa ha detto Darmanin su Giorgia Meloni

Gerald Darmanin è il ministro dell'Interno francese e oggi ha attaccato Giorgia Meloni per la sua gestione delle politiche sull'immigrazione. "Meloni, alla guida del governo di estrema destra scelto dagli amici della Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta", ha dichiarato il ministro durante il programma 'Les grandes gueules' rispondendo a Jordan Bardella, braccio destro di Le Pen e attuale presidente del Rassemblement National, andato ieri a visitare i posti di frontiera tra Mentone e Ventimiglia.

"L'Italia è incapace di gestire questa pressione migratoria"

"Sì, c'è un afflusso di migranti e soprattutto di minori" nel sud della Francia, ha proseguito Darmanin, puntando il dito contro l'Italia: "La verità è che in Tunisia c'è una situazione politica che porta soprattutto molti bambini a risalire attraverso l'Italia e che l'Italia è incapace di gestire questa pressione migratoria", ha insistito.

"Meloni, come Le Pen, è stata eletta dicendo 'vedrete questo, vedrete quello' e poi quello che vediamo è che (l'immigrazione, ndr) non si ferma e sta crescendo", ha continuato Darmanin, sostenendo che l'Italia è alle prese con "una gravissima crisi migratoria".

Il governo di Emmanuel Macron teme dunque che i migranti arrivati sulle coste italiane possano risalire la penisola per poi passare il confine per raggiungere la Francia. L'Eliseo ha dovuto rimandare l’approvazione della nuova legge sull’immigrazione perché non dispone dei numeri sufficienti in Parlamento.

Tajani annulla la visita a Parigi: "Offese inaccettabili"

"Non andrò a Parigi per il previsto incontro con la ministra Catherine Colonna. Le offese al governo e all'Italia pronunciate del ministro Gerald Darmanin sono inaccettabili. Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni". Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, affida al suo profilo Twitter la scelta di cancellare il suo viaggio in Francia dopo le accuse mosse dal ministro dell'Interno di Parigi al governo Meloni sulla gestione dei migranti.

Tajani era atteso a Parigi per incontrare la ministra Catherine Colonna, nel primo bilaterale in Francia da quando sei mesi fa è arrivato alla guida della Farnesina. Dopo la crisi diplomatica del novembre scorso per il caso della mave Ong Ocean Viking, i rapporti tra i governi di Roma e Parigi si erano decisamente distesi: proprio Darmanin aveva ricevuto il suo omologo a Parigi, Mario Piantedosi, e oltre alla visita di Tajani, c'è in programma una missione congiunta dei due ministri proprio a Tunisi.

Il Ministero degli Esteri francese mette una pezza

Il tema migratorio è "un problema che deve essere trattato da tutti gli Stati membri, tenendo presente che potremo avere successo ed essere efficaci solo attraverso la concertazione e un dialogo sereno". E' quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri francese, diffusa dopo le polemiche sollevate dalle parole del ministro dell'Interno Gerard Darmanin, a seguito delle quali il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annullato la sua visita a Parigi dove avrebbe dovuto incontrare la collega Catherine Colonna.

"La relazione tra Francia e Italia si basa sul rispetto reciproco, tra i nostri due Paesi e tra i loro dirigenti. Questo è lo spirito del Trattato del Quirinale - si legge nella nota - È anche in uno spirito di solidarietà che il governo francese desidera lavorare con l'Italia per affrontare la sfida comune che rappresenta il rapido aumento dei flussi migratori, in particolare proveniente dal Mediterraneo centrale".

Secondo il Quai d'Orsay, "la dimensione esterna della migrazione, che implica tra l'altro uno stretto rafforzamento della cooperazione con i Paesi di origine o di transito dei migranti, è uno dei pilastri della strategia europea ed è oggetto di scambi tra i governi francese e italiano, in particolare tra i due ministri degli Affari esteri".

Il "Decreto Cutro" è legge: cosa prevede

Lotta agli scafisti, deroghe alla normativa al decreto flussi, modifiche alla durata dei permessi per lavoro, potenziamento "tecnico-logistico" del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera e modifiche al sistema di accoglienza, gestione dei centri per migranti e, infine, la discussa stretta sulla protezione speciale.

Sono le principali novità introdotte dal decreto Migranti, meglio noto come "Decreto Cutro", che modificano il Testo unico sull'immigrazione. Con il via libera definitivo della Camera il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri che si era svolto nella cittadina calabrese dopo il naufragio dei migranti viene convertito in legge.

La novità principale e più discussa è la modifica alla protezione speciale. Sarà più semplice respingere ed espellere dall'Italia: viene eliminato il divieto di respingimento ed espulsione di una persona previsto "nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare".

In più, si stabilisce l'impossibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale, il permesso di soggiorno per calamità e il permesso di soggiorno per cure mediche. Viene invece inserito il delitto di induzione al matrimonio tra i motivi per i quali può essere rilasciato un permesso di soggiorno speciale per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.

Per quanto riguarda i cosiddetti "scafisti", vengono inasprite le pene per i delitti sull'immigrazione clandestina e viene individuata una nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

Si punisce "la condotta di chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato di cui non siano cittadini o residenti permanenti con la pena della reclusione da due a sei anni".

Infine, è previsto l'arresto in flagranza, anche differito, per i reati commessi durante la permanenza in un centro di prima accoglienza, in una struttura temporanea di accoglienza, o in una struttura afferente al sistema di accoglienza e integrazione.

