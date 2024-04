Meloni si candida: "Sulla scheda scrivete solo Giorgia. Il superbonus una patrimoniale al contrario"

Giorgia Meloni scende in campo per le elezioni Europee e sarà capolista in tutte le circoscrizioni. L'annuncio della premier era già nell'aria e arriva dal palco della kermesse di Fratelli d'Italia a Pescara. "Sono un soldato, non esito a schierarmi in prima linea" ha detto la leader di FdI parlando alla platea e spiegando che non farà campagna elettorale. "Siamo di fronte a una battaglia decisiva, siamo a un bivio che non consente di tirarsi indietro, tutti devono fare la propria parte e io intendo fare la mia. Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo".

La presidente del consiglio dunque sarà della partita come pure le leader dem Schlein (che ha annunciato la sua candidatura su Instagram pochi giorni fa), mentre Conte e Salvini hanno scelto di non correre. "Scendo in campo anche per chiedere agli italiani se sono soddisfatti del lavoro che stiamo facendo in Italia, del lavoro che stiamo facendo in Europa" ha detto Meloni. "Lo faccio perché oltre a essere il presidente di Fratelli d'Italia io sono anche il leader dei Conservatori europei, che vogliono avere un ruolo decisivo nel cambiare rotta alle politiche europee. Votando FdI l'8 e 9 giugno si voterà per dare ancora più forza al nostro governo in Italia e in Europa. Lo faccio perché mi sono sempre considerata un soldato e i soldati quando devono non esitano a schierarsi in prima linea".

"Chi mi vota può scrivere solo Giorgia, io sono una persona del popolo"

"Chiedo agli italiani di scrivere sulla scheda il mio nome, ma il mio nome di battesimo" ha aggiunto. "La cosa di cui vado più fiera è che la maggior parte dei cittadini che si rivolge a me continui a chiamarmi semplicemente Giorgia. Io sono stata derisa per anni per le mie radici popolari, mi hanno chiamata pesciarola, borgatara.. perché poi loro sono colti, eh, Ma io sono fiera di essere una persona del popolo".

"Se volete dirmi che ancora credete in me - ha rimarcato la premier - scrivete sulla scheda Giorgia, perché io sono e sarò sempre una di voi. Il potere non mi cambierà, il palazzo non mi isolerà. Io ho bisogno di sapere ancora una volta che ne vale la pena". E poi: "Non sono a capo del Pd, so che il partito mi darà una mano".

"Orgogliosa di guidare questa comunità politica"

Dal palco di Pescara Meloni ha ripercorso la storia del partito e la rincorsa a Palazzo Chigi. Alle europee del 2014, ha detto, "mancammo di pochissimo il quorum del 4% e fu una grande delusione, che non ci ha tolto determinazione, 5 anni di battaglie dopo capimmo che potevamo diventare protagonisti" e ora "siamo il primo partito d'Italia". "Ci abbiamo messo sei anni ad arrivare al 6% - ha aggiunto la premier - e ce ne abbiamo messi tre per portare quel 6 al 26,5%. Ci siamo concentrati ogni centimetro con fatica, senza regali, è stata ostinazione. Quello che ci siamo guadagnati non è dato acquisito per sempre".

"Queste splendide giornate, voglio dirlo con chiarezza, mi hanno reso orgogliosa di guidare questa comunità politica. Lo dico col cuore", ha detto ancora. "Si diceva che Fratelli d'Italia non avesse una classe dirigente e io penso che invece manifestazioni come questa dimostrino esattamente il contrario e dimostrino la qualità di quella classe dirigente a tutti quelli che si dilettano a pontificare, a scrivere che la Meloni è da sola, che la Meloni non avrebbe attorno a sé persone capaci: ecco una splendida diapositiva di risposte".

"Quest'Italia che cambia oggi può cambiare anche l'Europa" ha scandito la presidente del consiglio parlando alla conferenza programmatica del partito. "Il potere - ha detto Meloni - non sarà mai un nostro obiettivo, gli scranni di governo per noi sono un mezzo. E questo è un problema per molti, che cercando di tapparci la bocca. Noi abbiamo portato avanti le nostre idee quando un palco come questo non ce lo avevamo, ma avevamo solo la nostra voce e noi siamo ancora le stesse persone".

Meloni: "Il superbonus è la più grande patrimoniale al contrario mai fatta in Italia"

Tanti i temi toccati dalla premier. Ma è quando parla dei bonus edilizi che il tono di voce si fa più stentoreo. Il superbonus "è la più grande patrimoniale al contrario mai fatta in Italia" e il "più grande regalo fatto dallo Stato ai truffatori" ha scandito dal palco la presidente del consiglio, "una redistribuzione dalle fasce deboli alle fasce ricche. E poi ci si chiede perché la sinistra va così forte nei quartieri chic, pieni di ricchi". Meloni ha ricordato che il superbonus finora è costato oltre 200 miliardi di euro, "65 miliardi in più di quanto ci costa ogni anno l'intero sistema sanitario nazionale" (la cifra in realtà comprende anche il bonus facciate).

"Il partito comunista esiste ancora"

Nel suo lungo intervento conclusivo alla kermesse di Pescara Meloni ha difeso l'operato del governo su immigrazione, politica estera ed economia, lanciando varie stilettate all'opposizione. A livello internazionale "in tanti avevano creduto alle mistificazioni della sinistra, ma il racconto era così sideralmente lontano dalla realtà che non c'è voluto molto a smontarlo. Noi oggi siamo conosciuti come persone serie, leali, che rispettano gli impegni ma sanno anche dire di no e chi ci infangava è riconosciuto per quel che è: un bugiardo che doveva mentire per nascondere debolezza".

E poi: "Le idee fanno paura. Ho visto che il Partito comunista, esiste ancora, tanto per capire dove stanno i nostalgici dei totalitarismi, che ha presentato un esposto sulle autorizzazioni a questa manifestazione. Cercano sempre di tapparci la bocca, così potranno continuare a raccontare le menzogne. Fatevene una ragione: non è possibile impedirci di parlare di politica".

L'attacco a Report: "Tele-Meloni ha rappresentato l'Albania come un narcostato"

Parlando di immigrazione Meloni ha attaccato anche la trasmissione di Rai3 Report per il servizio sui centri di accoglienza contestato dal premier albanese Rama. "Quando abbiamo stretto accordo con Edi Rama apriti cielo, la sinistra ha proposto di cacciarlo dai socialisti europei invece di ringraziarlo per aver agito in nome della solidarietà europea, lo hanno linciato. Addirittura Tele-meloni, ce l'avete presente no Tele-Meloni? Ha confezionato un servizio sull'Albania in cui si dipingeva come un narcostato. Aiutatemi a mandare a Rama e a tutto il popolo albanese la nostra solidarietà".

Migranti, Meloni a Schlein: "Dica se sta dalla parte della legalità o dell'immigrazione di massa"

Sui migranti "ci si nasconde dietro il buonismo dell'accoglienza, mentre le Nazioni Unite dicono che il traffico di esseri umani nel mondo è diventato molto più redditizio del traffico di armi e sta eguagliando il traffico della droga. E l'Europa, che con il regno di Danimarca fu la prima al mondo ad abolire la tratta degli schiavi nel 1792, non può rimanere silente quando dopo 250 anni quella tratta si ripresenta sul suolo europeo".

"Porteremo questo tema anche al G7 - ha spiegato Meloni - dove il nostro obiettivo dichiarato è arrivare a costruire un'alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani, seguendo gli stessi insegnamenti di Falcone e Borsellino in tema di lotta alla mafia: bisogna seguire i soldi, attaccare i trafficanti al cuore. Ci dicano, in Italia e in Europa, dove vogliono stare gli altri: ci dicano se vogliono stare con noi dalla parte della legalità e dalla parte di chi combatte i nuovi schiavisti, o se vogliono stare dalla parte dell'immigrazione illegale di massa che fa la fortuna di quelle reti criminali. Lo chiedo in particolare alla segretaria del Pd, Elly Schlein: serve su questo una parola chiara".

"L'Italia può cambiare l'Europa e anzi, dico di più, ha già cominciato a farlo" ha detto ancora Meloni dal palco. "Il termine impossibile - ha aggiunto - lo usano i pavidi per paura di tentare, chi ha coraggio tenta e niente è impossibile per chi ha i piedi piantati a terra e lo sguardo verso l'alto". Concluso il suo intervento la premier ha intonato l'inno di Mameli tra i ragazzi di Gioventù nazionale mentre la platea scandisce in coro il suo nome. Quindi lascia il palco sulle note di 'A mano a mano'.