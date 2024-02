Meloni attacca Stellantis: "Ho letto dichiarazioni bizzarre". E apre un confronto con gli agricoltori

Su Stellantis "noi siamo interessati a ogni forma di investimento che può produrre posti di lavoro, siamo molto attenti al campo dell'automotive, ne abbiamo parlato anche oggi nell'incontro che ho avuto con i vertici di alcune aziende giapponesi". Risponde così su un intervento diretto del governo su Stellantis la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Tokyo, dove ha incontrato il premier giapponese Fumio Kishida in occasione del passaggio di consegne della guida del G7.

E poi la stoccata rivolto a Carlos all'Amministratore delegato di Stellantis: "Ribadisco che siamo interessati a ogni investimento che può produrre posti di lavoro. Ho letto delle dichiarazioni di Tavares sugli incentivi ma non ho trovato l'intervista. Mi sarebbe sembrato curioso, gli incentivi non possono essere rivolti solo a una azienda e noi abbiamo messo 1mld sugli ecoincentivi. Per questo quello che ho letto mi è sembrato bizzarro".

Meloni non si tira indietro dall'evidenziare le distanze dal gruppo automobilistico: "Siamo sempre disponibili per creare posti di lavoro, ma se poi si preferisce produrre all'estero non possiamo dire niente ma non mi si venga a dire che l'auto è italiana", ha aggiunto la premier.

L'aumento della presenza italiana nell'Indo Pacifico

L'incontro tra i due leader è Tokyo è stata l'occasione per toccare anche altri temi. In particolare, la sicurezza nell'Indo Pacifico in risposta alle esercitazioni militari della Cina nelle acque del mar cinese meridionale e nello Stretto di Taiwan. Meloni e Kishida, dal Palazzo Kantei, hanno lanciato un nuovo asse per garantire la stabilità nella regione. "Ci è stato chiesto da tempo dal Giappone di aumentare la nostra presenza in quest'area, anche su una cooperazione in ambito di difesa, che si materializza particolarmente con il Global Combat Air Programme".

Nell'ambito di esercitazioni congiunte, ha spiegato la premier, dall'Italia arriveranno nel mese di agosto prima gli F35 poi la nave Cavour e infine la Amerigo Vespucci. "C'è interesse a una maggiore presenza italiana, particolarmente nell'anno del G7, l'Indo Pacifico per il gruppo dei 7 è particolarmente importante", ha poi commentato Meloni. In risposta, il premier giapponese ha apprezzato la decisione del governo italiano di aumentare la presenza nell'Indo Pacifico con numerose navi da battaglia. "Stiamo pianificando uno scalo per le navi ed esercitazioni congiunte", ha detto Kishida.

Accettate le dimissioni di Sgarbi

Terminato il bilaterale con Kishida, Meloni ha incontrato i giornalisti italiani con i quali ha affrontato anche i nodi della politica interna. Alle domande sul caso delle dimissioni del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, la premier ha affermato di trovare "corretta, dopo il pronunciamento dell'Antistrust" la scelta di dimissioni dal critico d'arte e di attendere "di vedere Sgarbi per accogliere le sue dimissioni", tentando così di chiudere un caso che per la presidente del Consiglio sta diventato pesante. Ora, Sgarbi dovrà velocizzare i tempi, dopo giorni di annunci a cui non sono seguite azioni concrete.

Il caso degli agricoltori

Un passaggio del punto stampa è dedicato alla protesta dei trattori, in marcia verso Roma. Meloni non vuole scontentare o tradire una parte importante dell'elettorato di Fratelli d'Italia e si dice disponibile un confronto con i leader degli agricoltori.

E poi, davanti ai giornalisti, attacca la presunta ideologia green, "Molta della rabbia degli agricoltori viene da una visione ideologica della transizione ecologica che ha pensato di poter difendere l'ambiente combattendo gli agricoltori. Non è la mia visione". La premier ha evidenziato la necessità di coinvolgere gli agricoltori all'interno della transizione ecologica "se vogliamo che funzioni, perché sono persone attente alle dinamiche ambientali e a far sì che la nostra natura possa trovarsi nella migliore condizione possibile".