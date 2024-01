Quanto guadagna Giorgia Meloni e quali sono i ministri più "ricchi" del governo

Le dichiarazioni dei redditi pubblicate sul sito di Palazzo Chigi svelano i più ricchi del governo Meloni. Spiccano i ministri di Fratelli d'Italia, ma non tutti, mentre alcuni stazionano al fondo della "classifica". In più, molti dichiarano di aver usufruito di bonus edilizi - magari anche del Superbonus - mentre altri hanno visto il loro patrimonio diminuire.

Giorgia Meloni raddoppia: la dichiarazione dei redditi

Le documentazioni patrimoniali di ministri, sottosegretari e Presidente del Consiglio sono pubblicate ogni anno nella sezione dedicata all'amministrazione trasparente sul sito del governo. Secondo la dichiarazione dei redditi del 2023 - relativa al 2022 - la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tra i più ricchi dell'esecutivo, con 293.531 euro dichiarati.

Rispetto all'anno precedente il reddito della presidente del Consiglio è più che raddoppiato: nella dichiarazione del 2022 sul 2021 Meloni dichiarava infatti 160.706 euro. Meloni ha anche usufruito di bonus edilizi, come si vede dall'immagine sottostante estratta dalla sua dichiarazione dei redditi.

Crosetto batte tutti, Fitto è il più povero: la "classifica" dei ministri più ricchi

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è il più ricco del governo Meloni, per distacco. La sua dichiarazione dei redditi pubblicata sul sito del Senato riporta un reddito di 895.588 euro. Dietro di lui la ministra del Turismo Daniela Santanchè, con oltre 298mila euro (298.638 per l'esattezza). I due precedono proprio Giorgia Meloni, formando il podio di questa speciale "classifica" a trazione Fratelli d'Italia.

Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito, si piazza al quarto posto con una dichiarazione da 262.370. Quinta Marina Elvira Calderone (lavoro e politiche sociali) con 232.003 euro. Seguono i ministri Orazio Schillaci (Salute) che ha dichiarato 227.345 euro, Carlo Nordio (Giustizia) con quasi 210mila euro (209.793), Gennaro Sangiuliano (Cultura) con 174.630 euro, Andrea Abodi (Sport e giovani) con 165.563 euro e Matteo Piantedosi (Interno) 163.892 euro.

Ci sono componenti di ministeri "pesanti" che guadagnano meno degli altri, come il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, che sfiora i 100mila euro (99.761) o il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, con 140.252 euro. Lontani dalla testa della classifica i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, che si trovano al di sotto della soglia di 100mila euro, rispettivamente a 99.969 e 76.748 euro.

Roberto Calderoli (Affari regionali e autonomie) è a quota 145.054 euro e si piazza davanti al Il titolare delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha dichiarato 140.252 euro, mentre Anna Maria Bernini (Università e ricerca) arriva a 122.651 euro e la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, supera i 102mila euro (102.039).

La graduatoria si completa con Nello Musumeci (Protezione civile e politiche del mare) ed Eugenia Roccella (Famiglia, natalità e pari opportunità) hanno dichiarato rispettivamente 49.993 e 70.896 euro. Poi Francesco Lollobrigida (Agricoltura) con redditi per 101.108 euro, Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento) a quota 100.391 euro e Paolo Zangrillo (Pa) con 99.052 euro che dichiara anche 800 euro di detrazioni per gli arredi. Ultimo è il titolare per gli Affari europei, le politiche di coesione, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto, che si ferma a 22.221 euro.