Meloni: "Utero in affitto pratica disumana, spero che la legge sia approvata presto"

"Considero quella dell'utero in affitto una pratica disumana e sostengo la proposta per l'istituzione del reato universale. Spero sia approvata quanto prima". A dirlo è stata la presidente del consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al convegno 'Per un'Europa giovane - Transizione demografica, ambiente, futuro' alla presenza di esponenti del Governo e della Commissione europea. La premier ha parlato anche di crisi demografica, spiegando che "il declino non è un destino, ma è sempre una scelta che si può ribaltare. Per la prima volta nella storia di questo Paese - ha detto - la sfida demografica è al centro dell'agenda del governo. È la prima volta che alla natalità è dedicato un ministero, ma non è solo scelta lessicale. Anche con le ormai note difficoltà di bilancio che abbiamo ereditato, abbiamo fatto sforzi importanti a livello di risorse con 2,5 miliardi di investimenti diretti per le famiglie, per un totale di benefici indiretti pari a 16 miliardi".

"Per decenni - ha aggiunto la premier - è stato raccontato dalla cultura dominante che di fatto mettere al mondo un bambino sarebbe stata una scelta probabilmente incompatibile con molte altre, che avere un figlio avrebbe compromesso la tua libertà o i tuoi sogni, in alcuni casi addirittura la tua bellezza... Per decenni cattivi maestri hanno proclamato, in alcuni casi da vere e proprie cattedre magari ottenute col 6 politico, che la genitorialità era qualcosa di stantio, un concetto arcaico da superare. Negli ultimi tempi si è addirittura sostenuta la follia che mettere al mondo un bambino significa commettere un atto contro l'ambiente".

Meloni ha quindi chiamato in causa l'Ue. "Il Vecchio Continente ha bisogno di dare risposte serie, concrete, determinate" sulla natalità, "per noi è un auspicio ma anche un impegno a lavorare su queste cose: riguarda anche l'equilibrio di bilancio di cui da tanto tempo discutiamo e a cui l'Europa guarda con tanta attenzione. Fra le implicazioni della denatalità ce ne sono enormi sul fronte della spesa sociale. Se non ripristiniamo l'equilibrio fra popolazione attiva e quella che ha bisogno di assistenza, i nostri sistemi di finanza pubblica diventeranno insostenibili".

"La decrescita non è mai felice e se la applichi alla natalità e alla demografia rischia di compromettere qualsiasi futuro possibile - ha sottolineato la presidente del consiglio -, di compromettere le fondamenta su cui si regge il nostro welfare. Potevamo assecondare questo pensiero dominante e buttarci anche noi nel precipizio della glaciazione demografica oppure potevamo ribadire che il declino non è mai un destino, che è sempre una scelta. E' una scelta che si può ribaltare, rimboccandosi le maniche".