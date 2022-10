Giorgia Meloni vuole essere chiamata "Signor Presidente del Consiglio". Anzi no. Palazzo Chigi ha diramato una circolare per fare chiarezza una volta per tutte sull'appellativo per la nuova presidente del Consiglio. Già dai primi discorsi ufficiali Meloni si era definita "il" presidente, scatenando le reazioni di politica e osservatori, tra cui anche l'Accademia della Crusca: ora è arrivata l'indicazione ufficiale di Palazzo Chigi. Poi Meloni ha deciso definitivamente di glissare sull'argomento.

Le note di Palazzo Chigi

La presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato una circolare a firma del neo segretario generale, Carlo Deodato, indirizzata

"a tutti i ministeri". Adesso è scritto nero su bianco, su carta intestata: "Per opportuna informazione si comunica che l'appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è: 'Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni'".

Poi è arrivata l'ulteriore precisazione: "Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato comunicato quale appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio la dicitura 'il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri', si precisa che tale formula è stata adottata dagli uffici della Presidenza in quanto indicata come la più corretta dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze". E' quanto si legge nella comunicazione inviata dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Deodato.

"Tuttavia, il Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni, chiede che l'appellativo da utilizzare nelle comunicazioni istituzionali sia 'il Presidente del Consiglio dei Ministri'. Si chiede, quindi, di non tener conto della nota in oggetto, in quanto sostituita dalla presente". Dunque per le comunicazioni istituzionali Palazzo Chigi userà "il Presidente del Consiglio dei Ministri".

La precisazione di Meloni

"Leggo che il principale tema di discussione di oggi sarebbe su circolari burocratiche interne, più o meno sbagliate, attorno al grande tema di come definire la prima donna presidente del Consiglio. Fate pure. Io mi sto occupando di bollette, tasse, lavoro, certezza della pena, manovra di bilancio. Per come la vedo io, potete chiamarmi come credete, anche Giorgia",

Cosa dice l'Accademia della crusca

Anche l'Accademia della Crusca è intervenuta nel dibattito tra "il" presidente o "la" presidente. "Non c'è nulla di strano - ha affermato il presidente Claudio Marazzini - I titoli al femminile sono legittimi sempre; chi usa questi femminili accetta un processo storico ormai ben avviato. Chi invece preferisce le forme tradizionali maschili ha comunque diritto di farlo". Per Marazzini non bisogna "avere paura di queste oscillazioni linguistiche".

Il presidente dell'Accademia della Crusca ha sottolineato che non esiterebbe a chiamare Meloni 'la presidente del Consiglio dei ministri'; Ma se la dovessi incontrare in visita all'Accademia della Crusca - ha aggiunto - nell'interlocuzione diretta non avrei nessun dubbio nell'adottare il maschile, per una doverosa forma di rispetto verso le sue preferenze, in un'occasione in cui si impongono doveri di ospitalità. La lingua non è un mai un monolite - conclude Marazzini - Anzi, proprio nella varietà della lingua tutti i parlanti possono trovare il loro spazio e possono interagire positivamente con gli altri, superando le eventuali differenze, senza rinunciare a se stessi".