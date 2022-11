Migranti, la Francia non crede a Piantedosi e accusa l'Italia: "Brutto gesto"

Il rifiuto italiano di accogliere la Ocean Viking è stato "un brutto gesto", ma "l'importante è continuare la cooperazione". Il commento viene oggi dall'Eliseo. La posizione francese appare tuttavia più ammorbidita rispetto a prima, quando il portavoce del governo Olivier Veran aveva annunciato lo stop alla ricollocazione di 3mila migranti provenienti dall'Italia. Ora l'Eliseo fa sapere che "le persone sbarcate a Tolone saranno scontate da quanti sono accolti quest'anno a titolo di solidarietà con l'Italia". A bordo dell'Ocean Viking c'erano 234 migranti.

La Francia, viene spiegato, "deve riuscire a costruire una strategia che sia conforme ai nostri principi e guardi la realtà in faccia. Il Presidente tiene ai nostri principi: proteggere quelle e quelli che si battono per la libertà nei loro paesi". "La pressione migratoria è fortemente cresciuta in questi ultimi anni in Europa e le nostre regole non sono state costruite per questa situazione", dice ancora l'Eliseo.

Dunque, nonostante una telefonata che c'era stata fra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello francese Emmanuel Macron, la crisi non sembra essere rientrata. Da Parigi si parla ancora di "brutto gesto" da parte del governo italiano sul caso dei migranti a bordo della ong. "Le persone sbarcate a Tolone saranno detratte dal numero che accogliamo quest'anno" nell'ambito del meccanismo di solidarietà "con l'Italia", viene indicato nell'entourage del presidente Emmanuel Macron.

La Francia non crede a Piantedosi

Il Paese d’oltralpe dunque prosegue nel sostenere che l’approdo in Francia della nave battente bandiera norvegese sia responsabilità dell’Italia, che non avrebbe aperto i porti. Una responsabilità però già respinta dal governo Meloni. Infatti proprio alcuni giorni fa, è stato lo stesso ministro Piantedosi, con una informativa presentata all’Aula del Senato, a ricostruire i fatti relativi alla nave Ong, specificando come non ci sia mai stato un diniego specifico da parte dell’Italia e che la nave, avrebbe agito in maniera indipendente, violando le leggi del mare e provocando essa stessa le tensioni registrate nei giorni successivi fra i due Paesi europei.

Il caso della Ocean Viking

Secondo il numero uno degli Interni infatti "nel primo pomeriggio dell'8 novembre, i sistemi di rilevazione della posizione indicavano che la nave aveva iniziato la navigazione in direzione Ovest di sua spontanea volontà. La decisione di allontanarsi dalle coste italiane risulta essere stata presa dopo che i media avevano già diffuso la notizia che le persone soccorse a bordo delle altre navi Ong erano tutte sbarcate". Sempre nella relazione di Piantedosi si leggeva come i fatti "evidenziano come la Ocean Viking si sia diretta autonomamente verso le coste francesi. Una decisione non solo mai auspicata dall'Italia ma che ha creato attriti sul piano internazionale, anch'essi mai voluti dal governo italiano".