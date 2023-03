Il nuovo piano di Meloni per i migranti: cosa cambia dopo la strage di Cutro

Il tema immigrazione è tornato prepotentemente in cima all'agenda di governo. La tragedia di Cutro, con decine di migranti morti in un naufragio a pochi metri dalla costa calabrese con la polemica sui soccorsi e la catena di comando, impongono alla premier Giorgia Meloni di correre ai ripari.

Ora i problemi per Meloni sono su più fronti: non può indietreggiare sulla linea del rigore da sempre sbandierata, ma non può neanche continuare a tacere. Non può ignorare l'onda d'urto contro il suo esecutivo generata dalle parole del ministro dell'Interno Piantedosi: troppo rigore e troppa ostentata fredda burocrazia davanti a un evento che ha scosso così tanto l'opinione pubblica.

Dopo la tragedia di Cutro cosa intende fare Meloni? Di "ufficiale" c'è poco, sono tutti "rumors", "si dice" che filtrano. Pare che Meloni lavori a un intervento che coinvolga più ministeri ma stavolta sotto la sua regia. Non intende più permettere ai suoi di esporre l'esecutivo a roventi polemiche. Potrebbe essere rivisto il decreto flussi.

Partiamo dalle certezze. I dati sicuri sono due: a Cutro si riunirà un Consiglio dei ministri (Cdm) e il ministro Piantedosi riferirà alle Camere sul naufragio.

Il Cdm in una sede diversa da Chigi è stato annunciato dalla stessa Meloni per dare un segno di presenza. Non una novità, prima di lei hanno guidato riunioni in trasferta, Prodi, Berlusconi e Conte. Una soluzione "estrema", un segno. In questo caso un segno se non dovuto, quantomeno atteso anche perché dalla notte della tragedia in Calabria è andato del governo solo Piantedosi e le sue esternazioni sono state un boomerang. Meloni è rimasta ben lontana dalla Calabria. Assenza impossibile da ignorare e messa ancora più in risalto dai gesti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a Cutro è andato: ha parlato con i feriti, portato doni ai bimbi sopravvissuti, si è fermato in silenzio davanti alle bare, ha parlato con i familiari delle vittime mostrando vicinanza e umanità. La data del Consiglio dei ministri a oggi - lunedì 6 marzo - non c'è ma dovrebbe svolgersi in settimana.

Altro dato certo. Il ministro Piantedosi nelle prossime ore deve riferire in Parlamento per ricostruire la dinamica dell'intervento a Cutro. Prima però vedrà Meloni. Non è un mistero che la premier non abbia gradito le frasi del titolare del Viminale. L'indignazione sollevata da frasi come "La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli" non è facile da cancellare. E Meloni, la premier mamma cristiana che si commuove davanti ai giochi dei bimbi ucraini nella visita a Bucha, lo sa bene.

Ora andiamo ai possibili scenari. Pare quasi certo che Meloni con intende solo ascoltare Piantedosi. All'ex prefetto di Roma dirà di non procedere con l'inasprimento delle regole su accoglienza e su rimpatri. Non uno stop definitivo, ma certamente un rinvio a data da destinarsi. Farlo adesso sarebbe mediaticamente un suicidio.

L'ipotesi che appare più probabile è quella di varare un provvedimento organico, che coinvolge più ministeri ma sotto la diretta regia della premier Meloni. Un approccio su più fronti:

rideterminare i flussi regolari di migranti, grazie ad accordi di cooperazione con i Paesi di origine per scoraggiare le partenze irregolari;

inasprire le pene per i trafficanti di esseri umani;

semplificare le procedure per rimpatri, accoglienza e protezione internazionale.

A oggi, secondo il decreto flussi del 29 dicembre 2022, nel 2023 potranno entrare legalmente in Italia per lavorare 82.705 persone extracomunitarie; di queste 44mila come stagionali. Sono poi 38.705 le persone autorizzate a entrare in Italia per motivi di lavoro non stagionale e autonomo; di queste, 30.105 ingressi sono riservati al lavoro subordinato non stagionale nei settori: autotrasporto, edilizia, turistico-alberghiero e, tra le novità di quest’anno, anche meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale.

Le domande dovevano essere compilate dal 30 gennaio 2023 e inviate dalle 9 del 27 marzo 2023, tramite il portale servizi del ministero dell’Interno. Numeri che ora potrebbero essere rivisti.

Inasprendo le pene per i trafficanti, Meloni darebbe cosi seguito anche alle parole del Papa che ha chiesto di fermare le partenze.



Resta poi da capire come intende muoversi Meloni in Europa. All'Ue è stato chiesto un ruolo più attivo e a Bruxelles il prossimo 9 marzo ci sarà la riunione del Consiglio europeo dei ministri dell'Interno. Potrà essere l'occasione per ribadire la richiesta di supporto ai Paesi che sono più di altri terre d'approdo.