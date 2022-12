La questione irrisolta dei migranti tra Macron e Meloni

Sono ancora tesi i rapporti tra Roma e Parigi, che non trovano una quadra sulla questione dei migranti e sui soccorsi in mare. A ricordare quanto sia complicato un progresso nelle relazioni con i cugini italiani, incrinato dal caso della Ocean Viking, la nave umanitaria che la Francia ha lasciato approdare alcune settimane fa dopo il no dell'Italia, è proprio l'Eliseo.

Al centro dello scontro resta quello che, secondo la Francia, è l'obbligo dell'Italia di far sbarcare le navi umanitarie con i migranti. "Per essere concreti, oggi, la questione dell'applicazione del diritto, che è la questione che ci ha diviso con le autorità italiane il mese scorso, non è risolta. Non abbiamo visto, in ogni caso fino a questo punto, modifiche nella posizione delle autorità italiane sull'applicazione del diritto dello Stato di bandiera". È quanto affermano fonti dell'Eliseo, rispondendo a una domanda sui rapporti con il governo di Giorgia Meloni dopo il caso Ocean Viking, alla vigilia del summit di Alicante. Vertice durante il quale la premier italiana sperava di avere un incontro con Macron.

Ma ad Alicante, a margine del vertice Med9 di domani 9 dicembre, non ci dovrebbe essere alcun incontro bilaterale formale tra i due leader europei. In agenda potrebbe esserci una visita di Meloni a Parigi, anche se all'Eliseo aspettano ancora di conoscere la data. "Al momento non è previsto un incontro bilaterale formale, ovviamente si incroceranno", fanno sapere le fonti dell'Eliseo, sottolineando che il presidente francese e la premier italiana si sono già visti due giorni fa a Tirana.

Piccata la risposta di Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "non ha assunto alcun impegno per una visita a Parigi, né dall'Eliseo è arrivato alcun invito ufficiale", spiegano fonti di Palazzo Chigi in replica all'Eliseo, sottolineando come inviti di questo tipo "non si facciano a mezzo stampa".

Parigi tuttavia sostiene che il lavoro sulle questione legate ai migranti andrà avanti, insieme all'Italia e agli altri Paesi dell'Unione europea. Un lavoro su cui peseranno le prossime mosse dell'Italia che si prepara già al nuovo braccio di ferro con le navi umanitarie. Al momento, nelle acque del Mediterraneo ce ne sono tre: la Geo Barents di Msf, la Humanity 1 si Sos Humanity e la Louise Michel, con più di 500 persone a bordo.