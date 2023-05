Meloni e Schlein nude e incinte nel nuovo murale sui diritti delle donne

Elly Schlein e Giorgia Meloni nude e incinte. Le due principali leader di governo e opposizione, rivali e avversarie, sono le protagoniste di "Power is Female" il nuovo murale di AleXandro Palombo disegnato a piazza San Babila a Milano. Sul grembo della Schlein appare la scritta "My uterus my choice" (il mio utero la mia scelta, ndr) e su quello della Meloni "Not for rent" (non in affitto, ndr), la fiamma tricolore e una bandiera arcobaleno sono tatuati sulle loro braccia. Il noto street artist - già autore del famoso murale dei Simpson deportati davanti al memoriale della Shoah - decide di affrontare così il tema della maternità surrogata dopo le polemiche sulla fiera della fertilità "Wish for a Baby".

Un week end di polemiche sui diritti

Un tema importante e dibattuto, quello della maternità surrogata, su cui maggioranza e opposizione si stanno affrontando da mesi. Meloni ha dichiarato che il governo è al lavoro per renderlo "reato universale" attraverso una legge, mentre le opposizioni continuano a sostenere la necessità di ampliare i diritti civili introducendo una norma che regolamenti i processi di una realtà ampiamente presente nel paese.

Con lo scopo di "informare ed educare" si è svolta tra il 20 e il 21 maggio a Milano la fiera della fertilità "Wish for a Baby", un evento di "formazione sulla genitorialità". Non con poche polemiche, l'evento in programma nel 2022 fu bloccato all'ultimo. Per l'edizione 2023, nonostante i presidi di Lega e Fratelli d'Italia, la fiera si è svolta regolarmente. Bollata come una "fiera di bambini preconfezionati", l'incontro ha avuto lo scopo di informare le coppie che vorrebbero avere figli sulle nuove tecnologie che permettono la genitorialità superando le barriere fisiche dell'accoppiamento naturale.

Sull'evento è intervenuta anche la ministra della Famiglia Eugenia Roccella al programma In Onda di David Parenzo, nel quale si è detta contraria a quel tipo di incontri e di come sia necessario valutare che quanto successo a Milano non si scontri con "le norme del nostro ordinamento, le quali impediscono la promulgazione di quel tipo di pratiche per legge, nonché la loro attuazione".

Sempre sull tema dei diritti civili, la ministra è stata contesta al Salone del libro di Torino e le è stato impedito di finire la presentazione del suo nuovo racconto "Una famiglia radicale". I contestatori hanno interrotto il discorso di Roccella aprendo un dibattito ampiamente contestato dai media nel quale la ministra non ha avuto possibilità di replica. Sul tema - sempre a In Onda - ha spiegato: "Contestazione legittima, non farmi parlare un'altra cosa".

"Un'occasione storica"

Dopo un fine settimana all'insegna del dibattito sui diritti, Palombo - attraverso il murale - ha deciso di voler sottolineare la "grande occasione" dell'Italia nei confronti di temi così sentiti: "Giorgia Meloni ed Elly Schlein hanno in comune un'occasione storica - ha spiegato: quella di ritrovarsi al vertice insieme e dibattere direttamente senza preoccuparsi delle interferenze maschili su questioni che riguardano la sfera femminile". Un'opportunità, secondo lo street artist, che potrebbe aiutare il cammino verso l'uguaglianza di genere, l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.