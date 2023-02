La Camera approva la fiducia al governo sul decreto Milleproroghe

L'Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul Dl milleproroghe con 198 voti favorevoli e 128 contrari (4 gli astenuti). Il via libera definitivo al provvedimento, non modificato rispetto a quello licenziato dal Senato. Si passa ora all'esame degli ordini del giorno al testo, che verranno votati domani, giovedì 23 febbraio, quando è previsto si tenga il voto finale e definitivo sul provvedimento

Esulta intanto la maggioranza. "Con il via libera al Decreto Milleproroghe Fratelli d'Italia e il Governo di centrodestra confermano di voler proseguire sulla strada della concretezza e degli investimenti per il futuro dell'Italia. Un provvedimento dall'alto contenuto politico che mette al centro famiglie e imprese", dice Carmen Letizia Giorgianni di Fratelli d'Italia nella dichiarazione di voto sulla fiducia al Dl Milleproroghe.

"Interveniamo per colmare pericolosi vuoti che si sarebbero creati, prima di tutto nella sanità con la proroga delle norme che consentono alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di personale a tempo determinato. Si confermano misure importanti come quella dei mutui agevolati per le giovani coppie e la proroga al 30 giugno 2023 del Fondo d'indennizzo risparmiatori truffati. Per i balneari si attiva la proroga alle concessioni fino al 31 dicembre 2024 e, a certe condizioni, fino al 31 dicembre 2025 e rinnoviamo le misure contro il caro bollette", ha concluso.

Di parere contrario le opposizioni. "Questo milleproroghe è in primo luogo un'occasione mancata, un provvedimento che tradisce ancora una volta l'improvvisazione e l'insufficienza di questo governo a cui noi del gruppo Partito democratico Italia progressista oggi confermeremo con convinzione la nostra non fiducia". Così Maria Cecilia Guerra, nella dichiarazione voto al decreto milleproroghe per conto del suo gruppo.

Il decreto, ampiamente rimaneggiato durante l'esame al Senato, prevede tra l'altro, la proroga di un anno della messa a bando delle concessioni balneari e la costituzione di un tavolo in materia a Palazzo Chigi, oltre che il posticipo dei termini per la mappatura delle spiagge. C'è poi la proroga fino a fine giugno dello smart working per i lavoratori fragili e con figli under 14 del settore privato. Nel milleproroghe, che ha un ampio pacchetto sanità, è contenuto anche il rifinanziamento del Piano oncologico nazionale oltre che la proroga della ricetta elettronica.