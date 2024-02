Sconto Irpef agli agricoltori, nuove assunzioni e "condono" per i no vax: cosa c'è nel Milleproroghe

Altro anno, altro decreto "Milleproroghe". Anche nel 2024 il Parlamento voterà un provvedimento del governo che conterrà norme molto diverse tra loro e che coinvolgono ambiti vari. L'uso del Milleproroghe dura da oltre un trentennio e serve, come dice il nome, a prolungare l'efficacia di leggi in scadenza. Il testo ora si trova nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera dei deputati in attesa degli emendamenti di relatori e governo sui 119 commi dei 20 articoli del decreto.

I temi sono molti, tra i quali: assunzioni nella Pubblica amministrazione, agricoltori, rottamazione delle cartelle esattoriali, multe ai no vax, fondo per la lotta ai disturbi alimentari, possibilità per medici e dirigenti sanitari di restare in servizio fino a 72 anni.

Nuovi termini per chi non ha aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali

Come detto, gli emendamenti saranno fondamentali per "modellare" il Milleproroghe. Proprio il governo avrebbe intenzione di proporre un intervento sulla riapertura dei termini per chi ha aderito ma non ha pagato le prime due rate della rottamazione quater delle cartelle esattoriali scadute lo scorso anno.

Con una eventuale proroga della scadenza dei termini i contribuenti ritardatari potranno essere nuovamente riammessi alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, per i carichi affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

L'esenzione Irpef per gli agricoltori (ma non tutti)

Nel Milleproroghe non poteva mancare il tema agricoltura, con la protesta dei trattori arrivata fino al palco di San Remo. "È allo studio del Governo la possibilità di prorogare l'esenzione Irpef ma solo per gli agricoltori più deboli - ha detto il ministro per i Rapporti con il parlamento, Luca Ciriani - La misura sarà introdotta nel primo veicolo normativo utile, a cominciare dal decreto Milleproroghe".

In più, verranno fissati nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole

immatricolate in diversi periodi. In particolare, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996. Proroga di due anni, fino al 31

dicembre 2025, invece, per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2019.

Le multe per chi non si è vaccinato

Secondo quanto viene riferito da fonti di maggioranza riportate dal Sole 24 Ore, ha buone chance di essere approvato un emendamento della Lega per la proroga della sospensione delle multe per chi non ha rispettato l'obbligo di vaccinazione anti Covid tra gennaio e giugno 2022.

Nuovi soldi per il Fondo per la lotta ai disturbi alimentari

Tra gli emendamenti ci dovrebbe anche essere il rifinanziamento del Fondo per la lotta ai disturbi alimentari. L'annuncio lo aveva fatto il ministro della Salute Orazio Schillaci: nel Milleproroghe un emendamento per "Fondo straordinario" da 10 milioni di euro.

In precedenza, il fondo aveva una dotazione di 25 milioni di euro ma la manovra del governo Meloni non aveva rinnovato il suo finanziamento. Lo stesso era successo per i fondi dell'Ebri, l'ente di ricerca fondato da Rita Levi Montalcini: anche in questo caso nuovi stanziamenti verranno inseriti nel Milleproroghe.

Le assunzioni nella Pubblica amministrazione nel 2024

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2024 i termini per le assunzioni nella pubblica amministrazione. Tra le varie disposizioni nella materia c'è l'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Nuove assunzioni a tempo indeterminato nel comparto sicurezza-difesa, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Ministero dell'interno.

Inoltre: proroga sino al 30 giugno 2024 le convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili e le assunzioni in deroga a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e prevede che le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 per l'anno 2020 e per il triennio 2021-2023, possano essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

Altra proroga, fino al 30 giugno 2024, che autorizza il ministero della cultura ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso per assumere 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato.

Polemica, invece, su un emendamento che proroga all'anno accademico 2024/2025 l'adeguamento per le università - comprese quelle telematiche - a una serie indicatori per la valutazione della qualità. Secondo le opposizioni, la misura rappresenterebbe un blitz in favore di "qualche nome noto".

Medici e dirigenti sanitari a lavoro fino a 71 anni e "scudo penale"

Una proposta di Fratelli d'Italia prevede che dirigenti medici e sanitari dipendenti del Sistema sanitario nazionale possano di restare in servizio fino a 72 anni con un ruolo "di formazione e tutoraggio del personale più giovane".

In più, c'è la proposta per prorogare lo scudo penale per i medici legato alle condizioni di emergenza in cui svolgono il lavoro. Lo scopo è ridurre i processi che coinvolgono il personale sanitario. Al momento sono circa 300mila le cause pendenti, che diventano sempre più numerose al "ritmo" di 600 casi ogni anno.

La Camera avvierà la discussione generale sul Milleproroghe il 15 febbraio 2024, e nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta di fiducia da parte del Governo per la sua approvazione. Il voto di fiducia e quello finale sono previsti per lunedì 19 febbraio 2024. Successivamente, il decreto legge passerà quindi al Senato.