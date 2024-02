Mimmo Lucano: "Mi candido alle europee"

"Ho deciso di accettare la candidatura da indipendente alle elezioni europee che mi è stata offerta da Alleanza Verdi Sinistra" Lo ha detto l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, in un'intervista pubblicata stamane sul Manifesto. Lucano era stato cercato anche da Unione Popolare, dalla neonata "Pace, Terra, Dignità" di Michele Santoro e dal Partito Democratico. "Alla fine ho accettato la candidatura di Avs - ha spiegato - ma il mio spirito unitario non è sacrificato. Mi candido come indipendente e la mia è una candidatura di servizio all'unità della sinistra. Abbiamo tutti un'identità comune e io delle sfumature mi sono stancato".

"Ha ragione Salvini, sono uno zero"

L'ex sindaco dell'accoglienza, a pochi mesi dalla sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che ha smontato tutte le accuse più pesanti a lui contestate, non si aspetta un trattamento di favore: "Ci tengo a precisare che non sono niente - ha spiegato - proprio come mi ha definito Matteo Salvini, che ringrazio per la definizione. Infatti non ho organizzazione, non ho tessere, non ho strutture, sono un outsider; ma mi batto per i più deboli, per tutti gli 'zeri' del mondo. Il mio orizzonte è unire gli invisibili, i senza voce".

Bonelli e Fratoianni: "Siamo molto felici"

A volere fortemente Lucano nelle liste per le elezioni europee sono stati i due leader della coalizione, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. "La scelta di Mimmo Lucano di accettare la nostra proposta di candidarsi come indipendente nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra - dichiarano - rappresenta una splendida notizia e ci rende felici. Quella di Mimmo è una storia collettiva di pace, accoglienza e centralità dei beni comuni. Per noi, la sua scelta è una conferma del percorso fatto fino a qui. Avs può essere, sempre di più, un punto di riferimento e uno strumento per chi pensa che sia necessaria una forza politica coraggiosa e radicale sulle grandi questioni del nostro tempo, Pace, giustizia ambientale e giustizia sociale; e nello stesso tempo impegnata con tutte le proprie forze perché di fronte alla destra italiana ed europea che nega la crisi climatica e aggredisce diritti umani si costruisca una lista in grado di offrire un’alternativa".