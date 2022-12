Le minacce a Giorgia Meloni: "Se togli il reddito di cittadinanza ammazzo te e tua figlia"

Minacce di morte alla presidente del Consiglio e alla figlia Ginevra. "Se togli il reddito ammazzo te e tua figlia". E ancora: "Ricorda che mi costringi ad annientare la tua vita se tocchi il rdc ci sei? Non scherzo io mi faccio 40 di carcere almeno mangio, io ti sventro, veramente attenta, finiscila co sta cosa di togliere il reddito di cittadinanza senno ti ammazzo ma lo capisci? E non sarò da solo". Sono alcuni dei messaggi postati da un unico utente, riportati dall'account Twitter di Fratelli d'Italia, indirizzati a Giorgia Meloni per le scelte del governo sul reddito di cittadinanza. A prendersela con la premier è un account che dice di twittare da Rosolini (Siracusa), chiamato "@Sashamanexi1". Account che poi è stato sospeso "per aver violato le regole di Twitter".

L'autore delle minacce è stato poi identificato dalla polizia. Su disposizione della procura della Repubblica di Siracusa, personale della polizia postale e della Digos ha eseguito una perquisizione nei confronti di uomo di 27 anni, disoccupato, residente nella provincia di Siracusa, indagato per violenza privata aggravata nei confronti del presidente del Consiglio.

Fratelli d'Italia fa quadrato attorno alla presidente del Consiglio, parlando di minacce come frutto del clima d'odio alimentato in particolare dal Movimento 5 stelle e dal loro leader. "Fomentare rabbia sociale per raccattare qualche voto è pericoloso. Spero che Giuseppe Conte ci pensi un minuto e condanni senza esitazione questi violenti", ha twittato il responsabile dell'organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli.

"Vicinanza e solidarietà al premier Giorgia Meloni per le gravissime minacce di morte indirizzate via social a lei e alla sua famiglia da presunti percettori di reddito di cittadinanza - ha detto il sottosegretario all'attuazione del programma di governo Giovanbattista Fazzolari -. Questo episodio inqualificabile è il prodotto del clima di odio fomentato dalla narrazione falsa di chi sul disagio sociale cerca di lucrare facili consensi. Violenze e minacce non fermeranno una donna coraggiosa come lei, impegnata a risollevare l’Italia dopo anni di pessimi governi".

Ieri altre minacce sono arrivate al ministro della difesa Guido Crosetto, sempre sullo stesso argomento. Il partito della premier ha invitato tutte le forze politiche ad essere solidali e a fare altrettanto. "Un abbraccio a Giorgia Meloni e a sua figlia per le gravi minacce subìte. Parole intrise di odio molto preoccupanti. Se qualcuno pensa di condizionare l'azione di questo governo con la violenza si sbaglia di grosso. Mi auguro una condanna trasversale verso l'accaduto", ha scritto su Twitter il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani. "Le minacce a Giorgia Meloni non sono solo rivolte al presidente del Consiglio, ma a tutta la politica. Per questo bisogna unirsi nel respingerle con fermezza al mittente", ha scritto su Facebook il senatore del Pd Pier Ferdinando Casini.