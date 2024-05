Notte in ospedale per il ministro Crosetto, è il secondo ricovero in pochi mesi

Già nel 2013, quando era candidato al Senato in Piemonte nella lista di Fratelli d'Italia, Crosetto era stao costretto a trascorrere una notte in ospedale a Roma. Era stato lo stesso Crosetto a raccontare sui social quello che gli era capitato: troppe sigarette e troppo stress. Sulle condizioni attuali vige massima discrezione, trapela solo "cauto ottimismo". Un bollettino medico potrebbe essere emesso nel corso della mattinata.

Crosetto stava partecipando alla riunione del Consiglio Supremo di Difesa quando ha accusato un malore ed è stato trasportato al San Carlo di Nancy. Dopo un consulto, è stato deciso il ricovero per ulteriori accertamenti. Si tratta della stessa struttura dove il ministro era stato ricoverato lo scorso febbraio. In quell'occasione era stato lo stesso Crosetto a recarsi da solo al pronto soccorso, dopo aver accusato forti dolori al petto. Sottoposto ad analisi, era stata diagnosticata una pericardite.

