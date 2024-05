Il ministro Crosetto dimesso dall'ospedale

Guido Crosetto, è stato dimesso dal San Carlo di Nancy, dove era ricoverato da martedì scorso per un nuovo episodio di pericardite. Secondo quanto si apprende, il ministro della Difesa avrebbe lasciato la struttura ospedaliera romana già nella giornata di ieri e sarebbe ora a casa un buone condizioni. Era stato un malessere generale durante il Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale che aveva costretto Crosetto a ricorrere, per la seconda volta in tre mesi, al ricovero in ospedale.

L'esponente di Fratelli d'Italia aveva lasciato la riunione in ambulanza, trasportato nella stessa struttura che lo aveva preso in carico lo scorso febbraio. Erano stati alcuni dolori al petto a preoccupare il politico e i ministri presenti al vertice con il presidente della Repubblica. Consultato immediatamente un medico, è stata così presa la decisione di dirigersi con un'ambulanza verso il Centro Cuore dell'ospedale romano. Lo scorso 13 febbraio il ministro si era presentato, da solo e a piedi, allo stesso nosocomio accusando anche in quell'occasione alcuni dolori al petto.